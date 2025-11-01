BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Deploy je 0.00008942 USD. Sledujte aktualizace cen DEPLOY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEPLOY.

Více informací o DEPLOY

Informace o ceně DEPLOY

Co je to DEPLOY

Bílá kniha pro DEPLOY

Oficiální webové stránky DEPLOY

Tokenomika pro DEPLOY

Předpověď cen DEPLOY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Deploy

Deploy Cena (DEPLOY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEPLOY na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Deploy (DEPLOY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:17 (UTC+8)

Informace o ceně Deploy (DEPLOY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00521804
$ 0.00521804$ 0.00521804

$ 0.00007221
$ 0.00007221$ 0.00007221

--

--

0.00%

0.00%

Cena Deploy (DEPLOY) v reálném čase je $0.00008942. Za posledních 24 hodin se DEPLOY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEPLOY v historii je $ 0.00521804, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007221.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEPLOY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Deploy (DEPLOY)

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Deploy je $ 8.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEPLOY je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.94K.

Historie cen v USD pro Deploy (DEPLOY)

Během dnešního dne byla změna ceny Deploy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Deploy na USD  $ -0.0000789270.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Deploy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Deploy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000789270-88.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Deploy (DEPLOY)

One platform, every blockchain , Empowering creators & communities with fair, no-code token launches Deploy

Deploy is a next-generation multi-chain launchpad powered by AI-driven automation, designed to make token creation as effortless as sending a tweet. By unifying fragmented ecosystems, Deploy provides instant liquidity, standardized fair launch protocols, and community-driven discovery tools. Its native token, DEPLOY, unlocks discounted fees, staking rewards, governance rights, and revenue sharing. With audited smart contracts, liquidity locks, and advanced anti-bot protection, Deploy redefines token launches with transparency, accessibility, and scalability—empowering creators, investors, and developers to drive blockchain adoption forward.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Deploy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Deploy (DEPLOY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Deploy (DEPLOY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Deploy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Deploy!

DEPLOY na místní měny

Tokenomika pro Deploy (DEPLOY)

Pochopení tokenomiky Deploy (DEPLOY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEPLOY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Deploy (DEPLOY)

Jakou hodnotu má dnes Deploy (DEPLOY)?
Aktuální cena DEPLOY v USD je 0.00008942 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEPLOY v USD?
Aktuální cena DEPLOY v USD je $ 0.00008942. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Deploy?
Tržní kapitalizace DEPLOY je $ 8.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEPLOY v oběhu?
Objem DEPLOY v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEPLOY?
DEPLOY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00521804 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEPLOY?
DEPLOY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007221 USD.
Jaký je objem obchodování DEPLOY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEPLOY je -- USD.
Dosáhne DEPLOY letos vyšší ceny?
DEPLOY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEPLOY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Deploy (DEPLOY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

