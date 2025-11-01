BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dephaser JPY je 0.00649665 USD. Sledujte aktualizace cen JPYT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JPYT.

Více informací o JPYT

Informace o ceně JPYT

Co je to JPYT

Bílá kniha pro JPYT

Oficiální webové stránky JPYT

Tokenomika pro JPYT

Předpověď cen JPYT

Dephaser JPY Cena (JPYT)

Aktuální cena 1 JPYT na USD

$0.00646186
$0.00646186
-0.60%1D
Graf aktuální ceny Dephaser JPY (JPYT)
Informace o ceně Dephaser JPY (JPYT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00642252
Nejnižší za 24 h
$ 0.00654407
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00642252
$ 0.00654407
$ 0.00682267
$ 0.00631154
+0.42%

+0.55%

-0.66%

-0.66%

Cena Dephaser JPY (JPYT) v reálném čase je $0.00649665. Za posledních 24 hodin se JPYT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00642252 do maxima $ 0.00654407, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JPYT v historii je $ 0.00682267, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00631154.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JPYT se za poslední hodinu změnila o +0.42%, za 24 hodin o +0.55% a za posledních 7 dní o -0.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dephaser JPY (JPYT)

$ 163.60K
--
$ 163.60K
25.34M
25,340,305.725217
Aktuální tržní kapitalizace Dephaser JPY je $ 163.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JPYT je 25.34M, přičemž celková zásoba je 25340305.725217. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 163.60K.

Historie cen v USD pro Dephaser JPY (JPYT)

Během dnešního dne byla změna ceny Dephaser JPY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dephaser JPY na USD  $ -0.0000938616.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dephaser JPY na USD  $ -0.0001672055.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dephaser JPY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.55%
30 dní$ -0.0000938616-1.44%
60 dní$ -0.0001672055-2.57%
90 dní$ 0--

Co je Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Dephaser JPY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dephaser JPY (JPYT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dephaser JPY (JPYT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dephaser JPY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dephaser JPY!

JPYT na místní měny

Tokenomika pro Dephaser JPY (JPYT)

Pochopení tokenomiky Dephaser JPY (JPYT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JPYT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dephaser JPY (JPYT)

Jakou hodnotu má dnes Dephaser JPY (JPYT)?
Aktuální cena JPYT v USD je 0.00649665 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JPYT v USD?
Aktuální cena JPYT v USD je $ 0.00649665. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dephaser JPY?
Tržní kapitalizace JPYT je $ 163.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JPYT v oběhu?
Objem JPYT v oběhu je 25.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JPYT?
JPYT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00682267 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JPYT?
JPYT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00631154 USD.
Jaký je objem obchodování JPYT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JPYT je -- USD.
Dosáhne JPYT letos vyšší ceny?
JPYT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJPYT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Dephaser JPY (JPYT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

