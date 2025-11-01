BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena deOTC je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOTC.Dnešní aktuální cena deOTC je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOTC.

Více informací o DOTC

Informace o ceně DOTC

Co je to DOTC

Oficiální webové stránky DOTC

Tokenomika pro DOTC

Předpověď cen DOTC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo deOTC

deOTC Cena (DOTC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOTC na USD

$0.00035238
$0.00035238$0.00035238
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny deOTC (DOTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:02 (UTC+8)

Informace o ceně deOTC (DOTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena deOTC (DOTC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOTC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOTC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOTC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu deOTC (DOTC)

$ 246.67K
$ 246.67K$ 246.67K

--
----

$ 352.38K
$ 352.38K$ 352.38K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace deOTC je $ 246.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOTC je 700.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 352.38K.

Historie cen v USD pro deOTC (DOTC)

Během dnešního dne byla změna ceny deOTC na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny deOTC na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny deOTC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny deOTC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0-47.36%
90 dní$ 0--

Co je deOTC (DOTC)

The World's First Decentralized OTC Terminal

DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny deOTC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít deOTC (DOTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva deOTC (DOTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro deOTC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny deOTC!

DOTC na místní měny

Tokenomika pro deOTC (DOTC)

Pochopení tokenomiky deOTC (DOTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOTC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně deOTC (DOTC)

Jakou hodnotu má dnes deOTC (DOTC)?
Aktuální cena DOTC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOTC v USD?
Aktuální cena DOTC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace deOTC?
Tržní kapitalizace DOTC je $ 246.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOTC v oběhu?
Objem DOTC v oběhu je 700.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOTC?
DOTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOTC?
DOTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOTC je -- USD.
Dosáhne DOTC letos vyšší ceny?
DOTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se deOTC (DOTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.17
$110,003.17$110,003.17

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.24
$3,875.24$3,875.24

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02466
$0.02466$0.02466

-23.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.24
$3,875.24$3,875.24

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.17
$110,003.17$110,003.17

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.83
$185.83$185.83

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09394
$0.09394$0.09394

+87.88%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02800
$0.02800$0.02800

+40.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009146
$0.00009146$0.00009146

+335.10%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00430
$0.00430$0.00430

+258.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053466
$0.0053466$0.0053466

+172.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.496
$20.496$20.496

+59.32%