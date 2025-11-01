DegeCoin Cena ($DEGE)
Cena DegeCoin ($DEGE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $DEGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $DEGE v historii je $ 0.064437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $DEGE se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +42.52% a za posledních 7 dní o +27.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace DegeCoin je $ 465.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $DEGE je 999.39M, přičemž celková zásoba je 999393639.085554. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 465.25K.
Během dnešního dne byla změna ceny DegeCoin na USD $ +0.00013889.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DegeCoin na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DegeCoin na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DegeCoin na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00013889
|+42.52%
|30 dní
|$ 0
|-34.99%
|60 dní
|$ 0
|+19.81%
|90 dní
|$ 0
|--
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
Pochopení tokenomiky DegeCoin ($DEGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $DEGE hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
