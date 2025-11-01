BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DegeCoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $DEGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $DEGE.

Více informací o $DEGE

Informace o ceně $DEGE

Co je to $DEGE

Oficiální webové stránky $DEGE

Tokenomika pro $DEGE

Předpověď cen $DEGE

Logo DegeCoin

DegeCoin Cena ($DEGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $DEGE na USD

$0.00046553
$0.00046553$0.00046553
+42.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DegeCoin ($DEGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:09 (UTC+8)

Informace o ceně DegeCoin ($DEGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+42.52%

+27.31%

+27.31%

Cena DegeCoin ($DEGE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $DEGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $DEGE v historii je $ 0.064437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $DEGE se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +42.52% a za posledních 7 dní o +27.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DegeCoin ($DEGE)

$ 465.25K
$ 465.25K$ 465.25K

--
----

$ 465.25K
$ 465.25K$ 465.25K

999.39M
999.39M 999.39M

999,393,639.085554
999,393,639.085554 999,393,639.085554

Aktuální tržní kapitalizace DegeCoin je $ 465.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $DEGE je 999.39M, přičemž celková zásoba je 999393639.085554. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 465.25K.

Historie cen v USD pro DegeCoin ($DEGE)

Během dnešního dne byla změna ceny DegeCoin na USD  $ +0.00013889.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DegeCoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DegeCoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DegeCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013889+42.52%
30 dní$ 0-34.99%
60 dní$ 0+19.81%
90 dní$ 0--

Co je DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DegeCoin ($DEGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DegeCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DegeCoin ($DEGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DegeCoin ($DEGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DegeCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DegeCoin!

$DEGE na místní měny

Tokenomika pro DegeCoin ($DEGE)

Pochopení tokenomiky DegeCoin ($DEGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $DEGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DegeCoin ($DEGE)

Jakou hodnotu má dnes DegeCoin ($DEGE)?
Aktuální cena $DEGE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $DEGE v USD?
Aktuální cena $DEGE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DegeCoin?
Tržní kapitalizace $DEGE je $ 465.25K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $DEGE v oběhu?
Objem $DEGE v oběhu je 999.39M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $DEGE?
$DEGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.064437 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $DEGE?
$DEGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování $DEGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $DEGE je -- USD.
Dosáhne $DEGE letos vyšší ceny?
$DEGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$DEGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DegeCoin ($DEGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

