BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Defidash je 0.01273701 USD. Sledujte aktualizace cen DEFIDASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEFIDASH.Dnešní aktuální cena Defidash je 0.01273701 USD. Sledujte aktualizace cen DEFIDASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEFIDASH.

Více informací o DEFIDASH

Informace o ceně DEFIDASH

Co je to DEFIDASH

Oficiální webové stránky DEFIDASH

Tokenomika pro DEFIDASH

Předpověď cen DEFIDASH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Defidash

Defidash Cena (DEFIDASH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEFIDASH na USD

$0.01273701
$0.01273701$0.01273701
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Defidash (DEFIDASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:30:33 (UTC+8)

Informace o ceně Defidash (DEFIDASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01259958
$ 0.01259958$ 0.01259958
Nejnižší za 24 h
$ 0.01288444
$ 0.01288444$ 0.01288444
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01259958
$ 0.01259958$ 0.01259958

$ 0.01288444
$ 0.01288444$ 0.01288444

$ 0.02970776
$ 0.02970776$ 0.02970776

$ 0.01228405
$ 0.01228405$ 0.01228405

+0.00%

-0.76%

-5.45%

-5.45%

Cena Defidash (DEFIDASH) v reálném čase je $0.01273701. Za posledních 24 hodin se DEFIDASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01259958 do maxima $ 0.01288444, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEFIDASH v historii je $ 0.02970776, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01228405.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEFIDASH se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o -0.76% a za posledních 7 dní o -5.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Defidash (DEFIDASH)

$ 254.74K
$ 254.74K$ 254.74K

--
----

$ 254.74K
$ 254.74K$ 254.74K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Defidash je $ 254.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEFIDASH je 20.00M, přičemž celková zásoba je 20000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 254.74K.

Historie cen v USD pro Defidash (DEFIDASH)

Během dnešního dne byla změna ceny Defidash na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Defidash na USD  $ -0.0034141631.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Defidash na USD  $ -0.0029969662.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Defidash na USD  $ -0.009076832605968563.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.76%
30 dní$ -0.0034141631-26.80%
60 dní$ -0.0029969662-23.52%
90 dní$ -0.009076832605968563-41.61%

Co je Defidash (DEFIDASH)

Defidash Agent provides real time trading automation on X and Telegram. Additionally, Defidash provides real time market analytics utilizing over 40 AI data feeds. Defidash Agent is designed to learn from its environment and past actions, which means it can improve over time. This adaptation can lead to better trading outcomes and more efficient management of crypto assets. DeFiDash answers the call for an adaptive, insightful, and secure environment to monitor and manage digital assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Defidash (DEFIDASH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Defidash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Defidash (DEFIDASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Defidash (DEFIDASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Defidash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Defidash!

DEFIDASH na místní měny

Tokenomika pro Defidash (DEFIDASH)

Pochopení tokenomiky Defidash (DEFIDASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEFIDASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Defidash (DEFIDASH)

Jakou hodnotu má dnes Defidash (DEFIDASH)?
Aktuální cena DEFIDASH v USD je 0.01273701 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEFIDASH v USD?
Aktuální cena DEFIDASH v USD je $ 0.01273701. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Defidash?
Tržní kapitalizace DEFIDASH je $ 254.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEFIDASH v oběhu?
Objem DEFIDASH v oběhu je 20.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEFIDASH?
DEFIDASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02970776 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEFIDASH?
DEFIDASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01228405 USD.
Jaký je objem obchodování DEFIDASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEFIDASH je -- USD.
Dosáhne DEFIDASH letos vyšší ceny?
DEFIDASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEFIDASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:30:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Defidash (DEFIDASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.19
$110,003.19$110,003.19

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.82
$3,874.82$3,874.82

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02466
$0.02466$0.02466

-23.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.82
$3,874.82$3,874.82

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.19
$110,003.19$110,003.19

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.78
$185.78$185.78

-1.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5063
$2.5063$2.5063

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09671
$0.09671$0.09671

+93.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02730
$0.02730$0.02730

+36.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009039
$0.00009039$0.00009039

+330.01%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00368
$0.00368$0.00368

+206.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054268
$0.0054268$0.0054268

+176.59%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.562
$20.562$20.562

+59.84%