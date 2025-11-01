BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DeFi Dollar je 0.997827 USD. Sledujte aktualizace cen USDFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDFI.

Více informací o USDFI

Informace o ceně USDFI

Co je to USDFI

Oficiální webové stránky USDFI

Tokenomika pro USDFI

Předpověď cen USDFI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DeFi Dollar

DeFi Dollar Cena (USDFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USDFI na USD

$0.997827
$0.997827$0.997827
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DeFi Dollar (USDFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:48 (UTC+8)

Informace o ceně DeFi Dollar (USDFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.996932
$ 0.996932$ 0.996932
Nejnižší za 24 h
$ 0.998823
$ 0.998823$ 0.998823
Nejvyšší za 24 h

$ 0.996932
$ 0.996932$ 0.996932

$ 0.998823
$ 0.998823$ 0.998823

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

--

-0.03%

-0.36%

-0.36%

Cena DeFi Dollar (USDFI) v reálném čase je $0.997827. Za posledních 24 hodin se USDFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.996932 do maxima $ 0.998823, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDFI v historii je $ 1.006, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.982826.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDFI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.03% a za posledních 7 dní o -0.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DeFi Dollar (USDFI)

$ 467.91K
$ 467.91K$ 467.91K

--
----

$ 467.91K
$ 467.91K$ 467.91K

468.93K
468.93K 468.93K

468,927.7259565064
468,927.7259565064 468,927.7259565064

Aktuální tržní kapitalizace DeFi Dollar je $ 467.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USDFI je 468.93K, přičemž celková zásoba je 468927.7259565064. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 467.91K.

Historie cen v USD pro DeFi Dollar (USDFI)

Během dnešního dne byla změna ceny DeFi Dollar na USD  $ -0.0003114249910403.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DeFi Dollar na USD  $ -0.0013844849.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DeFi Dollar na USD  $ +0.0007353984.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DeFi Dollar na USD  $ -0.001143589468664.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0003114249910403-0.03%
30 dní$ -0.0013844849-0.13%
60 dní$ +0.0007353984+0.07%
90 dní$ -0.001143589468664-0.11%

Co je DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DeFi Dollar (USDFI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DeFi Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DeFi Dollar (USDFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DeFi Dollar (USDFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DeFi Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DeFi Dollar!

USDFI na místní měny

Tokenomika pro DeFi Dollar (USDFI)

Pochopení tokenomiky DeFi Dollar (USDFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DeFi Dollar (USDFI)

Jakou hodnotu má dnes DeFi Dollar (USDFI)?
Aktuální cena USDFI v USD je 0.997827 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDFI v USD?
Aktuální cena USDFI v USD je $ 0.997827. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DeFi Dollar?
Tržní kapitalizace USDFI je $ 467.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDFI v oběhu?
Objem USDFI v oběhu je 468.93K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDFI?
USDFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.006 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDFI?
USDFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.982826 USD.
Jaký je objem obchodování USDFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDFI je -- USD.
Dosáhne USDFI letos vyšší ceny?
USDFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DeFi Dollar (USDFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

