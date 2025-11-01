BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Decrypting je 0.00287102 USD. Sledujte aktualizace cen DCRYPT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCRYPT.Dnešní aktuální cena Decrypting je 0.00287102 USD. Sledujte aktualizace cen DCRYPT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCRYPT.

Decrypting Cena (DCRYPT)

Aktuální cena 1 DCRYPT na USD

$0.00287102
-0.30%1D
Graf aktuální ceny Decrypting (DCRYPT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:30:12 (UTC+8)

Informace o ceně Decrypting (DCRYPT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00282271
Nejnižší za 24 h
$ 0.00289716
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00282271
$ 0.00289716
$ 0.01196398
$ 0.00271012
--

-0.38%

-8.35%

-8.35%

Cena Decrypting (DCRYPT) v reálném čase je $0.00287102. Za posledních 24 hodin se DCRYPT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00282271 do maxima $ 0.00289716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCRYPT v historii je $ 0.01196398, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00271012.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCRYPT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -8.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Decrypting (DCRYPT)

$ 150.65K
--
$ 287.10K
52.47M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Decrypting je $ 150.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DCRYPT je 52.47M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 287.10K.

Historie cen v USD pro Decrypting (DCRYPT)

Během dnešního dne byla změna ceny Decrypting na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Decrypting na USD  $ -0.0003213360.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Decrypting na USD  $ -0.0008793891.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Decrypting na USD  $ -0.003104336584139884.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.38%
30 dní$ -0.0003213360-11.19%
60 dní$ -0.0008793891-30.62%
90 dní$ -0.003104336584139884-51.95%

Co je Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Decrypting (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Decrypting (DCRYPT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Decrypting (DCRYPT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Decrypting.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Decrypting!

DCRYPT na místní měny

Tokenomika pro Decrypting (DCRYPT)

Pochopení tokenomiky Decrypting (DCRYPT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DCRYPT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Decrypting (DCRYPT)

Jakou hodnotu má dnes Decrypting (DCRYPT)?
Aktuální cena DCRYPT v USD je 0.00287102 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DCRYPT v USD?
Aktuální cena DCRYPT v USD je $ 0.00287102. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Decrypting?
Tržní kapitalizace DCRYPT je $ 150.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DCRYPT v oběhu?
Objem DCRYPT v oběhu je 52.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DCRYPT?
DCRYPT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01196398 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DCRYPT?
DCRYPT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00271012 USD.
Jaký je objem obchodování DCRYPT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DCRYPT je -- USD.
Dosáhne DCRYPT letos vyšší ceny?
DCRYPT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDCRYPT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Decrypting (DCRYPT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

