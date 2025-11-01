Decrypting Cena (DCRYPT)
Cena Decrypting (DCRYPT) v reálném čase je $0.00287102. Za posledních 24 hodin se DCRYPT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00282271 do maxima $ 0.00289716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCRYPT v historii je $ 0.01196398, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00271012.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCRYPT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -8.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Decrypting je $ 150.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DCRYPT je 52.47M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 287.10K.
Během dnešního dne byla změna ceny Decrypting na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Decrypting na USD $ -0.0003213360.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Decrypting na USD $ -0.0008793891.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Decrypting na USD $ -0.003104336584139884.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.38%
|30 dní
|$ -0.0003213360
|-11.19%
|60 dní
|$ -0.0008793891
|-30.62%
|90 dní
|$ -0.003104336584139884
|-51.95%
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
Pochopení tokenomiky Decrypting (DCRYPT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu.
