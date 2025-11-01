BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Decentral Mining Protocol je 0.000018 USD. Sledujte aktualizace cen DMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DMP.

Decentral Mining Protocol Cena (DMP)

Aktuální cena 1 DMP na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Graf aktuální ceny Decentral Mining Protocol (DMP)
Informace o ceně Decentral Mining Protocol (DMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0.00001624
$ 0.00001624$ 0.00001624

--

--

+0.80%

+0.80%

Cena Decentral Mining Protocol (DMP) v reálném čase je $0.000018. Za posledních 24 hodin se DMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DMP v historii je $ 0.00156132, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001624.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DMP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Decentral Mining Protocol (DMP)

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Decentral Mining Protocol je $ 18.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DMP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.00K.

Historie cen v USD pro Decentral Mining Protocol (DMP)

Během dnešního dne byla změna ceny Decentral Mining Protocol na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Decentral Mining Protocol na USD  $ -0.0000002916.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Decentral Mining Protocol na USD  $ -0.0000017996.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Decentral Mining Protocol na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000002916-1.62%
60 dní$ -0.0000017996-9.99%
90 dní$ 0--

Co je Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Decentral Mining Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Decentral Mining Protocol (DMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Decentral Mining Protocol (DMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Decentral Mining Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Decentral Mining Protocol!

Tokenomika pro Decentral Mining Protocol (DMP)

Pochopení tokenomiky Decentral Mining Protocol (DMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Decentral Mining Protocol (DMP)

Jakou hodnotu má dnes Decentral Mining Protocol (DMP)?
Aktuální cena DMP v USD je 0.000018 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DMP v USD?
Aktuální cena DMP v USD je $ 0.000018. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Decentral Mining Protocol?
Tržní kapitalizace DMP je $ 18.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DMP v oběhu?
Objem DMP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DMP?
DMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00156132 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DMP?
DMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001624 USD.
Jaký je objem obchodování DMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DMP je -- USD.
Dosáhne DMP letos vyšší ceny?
DMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost.

