Dnešní aktuální cena DataMind je 0.00008363 USD. Sledujte aktualizace cen DMIND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DMIND.

Více informací o DMIND

Informace o ceně DMIND

Co je to DMIND

Bílá kniha pro DMIND

Oficiální webové stránky DMIND

Tokenomika pro DMIND

Předpověď cen DMIND

Logo DataMind

DataMind Cena (DMIND)

Zalistování zrušeno

0.00%1D
Graf aktuální ceny DataMind (DMIND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:29 (UTC+8)

Informace o ceně DataMind (DMIND) (USD)

Cena DataMind (DMIND) v reálném čase je $0.00008363. Za posledních 24 hodin se DMIND obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DMIND v historii je $ 0.00091396, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007675.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DMIND se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DataMind (DMIND)

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace DataMind je $ 8.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DMIND je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.36K.

Historie cen v USD pro DataMind (DMIND)

Během dnešního dne byla změna ceny DataMind na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DataMind na USD  $ -0.0000100347.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DataMind na USD  $ -0.0000134675.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DataMind na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000100347-11.99%
60 dní$ -0.0000134675-16.10%
90 dní$ 0--

Co je DataMind (DMIND)

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.

Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.

It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

Předpověď ceny DataMind (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DataMind (DMIND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DataMind (DMIND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DataMind.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DataMind!

DMIND na místní měny

Tokenomika pro DataMind (DMIND)

Pochopení tokenomiky DataMind (DMIND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DMIND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DataMind (DMIND)

Jakou hodnotu má dnes DataMind (DMIND)?
Aktuální cena DMIND v USD je 0.00008363 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DMIND v USD?
Aktuální cena DMIND v USD je $ 0.00008363. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DataMind?
Tržní kapitalizace DMIND je $ 8.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DMIND v oběhu?
Objem DMIND v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DMIND?
DMIND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00091396 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DMIND?
DMIND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007675 USD.
Jaký je objem obchodování DMIND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DMIND je -- USD.
Dosáhne DMIND letos vyšší ceny?
DMIND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDMIND, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DataMind (DMIND)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

