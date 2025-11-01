BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dark Cheems je 0.00059849 USD. Sledujte aktualizace cen TOTAKEKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOTAKEKE.

Více informací o TOTAKEKE

Informace o ceně TOTAKEKE

Co je to TOTAKEKE

Oficiální webové stránky TOTAKEKE

Tokenomika pro TOTAKEKE

Předpověď cen TOTAKEKE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dark Cheems

Dark Cheems Cena (TOTAKEKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TOTAKEKE na USD

$0.00059849
$0.00059849$0.00059849
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dark Cheems (TOTAKEKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:39 (UTC+8)

Informace o ceně Dark Cheems (TOTAKEKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00056808
$ 0.00056808$ 0.00056808
Nejnižší za 24 h
$ 0.00063645
$ 0.00063645$ 0.00063645
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00056808
$ 0.00056808$ 0.00056808

$ 0.00063645
$ 0.00063645$ 0.00063645

$ 0.01529702
$ 0.01529702$ 0.01529702

$ 0.00029539
$ 0.00029539$ 0.00029539

+2.18%

+1.22%

+0.08%

+0.08%

Cena Dark Cheems (TOTAKEKE) v reálném čase je $0.00059849. Za posledních 24 hodin se TOTAKEKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00056808 do maxima $ 0.00063645, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOTAKEKE v historii je $ 0.01529702, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00029539.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOTAKEKE se za poslední hodinu změnila o +2.18%, za 24 hodin o +1.22% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dark Cheems (TOTAKEKE)

$ 598.49K
$ 598.49K$ 598.49K

--
----

$ 598.49K
$ 598.49K$ 598.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Dark Cheems je $ 598.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOTAKEKE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 598.49K.

Historie cen v USD pro Dark Cheems (TOTAKEKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Dark Cheems na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dark Cheems na USD  $ -0.0003495193.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dark Cheems na USD  $ -0.0005191852.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dark Cheems na USD  $ -0.005084332458827359.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.22%
30 dní$ -0.0003495193-58.40%
60 dní$ -0.0005191852-86.74%
90 dní$ -0.005084332458827359-89.46%

Co je Dark Cheems (TOTAKEKE)

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dark Cheems (TOTAKEKE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dark Cheems (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dark Cheems (TOTAKEKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dark Cheems (TOTAKEKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dark Cheems.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dark Cheems!

TOTAKEKE na místní měny

Tokenomika pro Dark Cheems (TOTAKEKE)

Pochopení tokenomiky Dark Cheems (TOTAKEKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOTAKEKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dark Cheems (TOTAKEKE)

Jakou hodnotu má dnes Dark Cheems (TOTAKEKE)?
Aktuální cena TOTAKEKE v USD je 0.00059849 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOTAKEKE v USD?
Aktuální cena TOTAKEKE v USD je $ 0.00059849. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dark Cheems?
Tržní kapitalizace TOTAKEKE je $ 598.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOTAKEKE v oběhu?
Objem TOTAKEKE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOTAKEKE?
TOTAKEKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01529702 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOTAKEKE?
TOTAKEKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00029539 USD.
Jaký je objem obchodování TOTAKEKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOTAKEKE je -- USD.
Dosáhne TOTAKEKE letos vyšší ceny?
TOTAKEKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOTAKEKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dark Cheems (TOTAKEKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

