Dnešní aktuální cena Daku V2 je 0.11867 USD. Sledujte aktualizace cen DAKU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DAKU.

Logo Daku V2

Daku V2 Cena (DAKU)

Zalistování zrušeno

Cena Daku V2 (DAKU) v reálném čase je $0.11867. Za posledních 24 hodin se DAKU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.11762 do maxima $ 0.121994, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DAKU v historii je $ 0.152985, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02737318.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DAKU se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +0.09% a za posledních 7 dní o -6.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Daku V2 (DAKU)

Aktuální tržní kapitalizace Daku V2 je $ 71.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DAKU je 600.00M, přičemž celková zásoba je 599999752.039898. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 71.18M.

Historie cen v USD pro Daku V2 (DAKU)

Během dnešního dne byla změna ceny Daku V2 na USD  $ +0.00010857.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Daku V2 na USD  $ -0.0122365621.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Daku V2 na USD  $ +0.0168014054.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Daku V2 na USD  $ +0.07225885948006007.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010857+0.09%
30 dní$ -0.0122365621-10.31%
60 dní$ +0.0168014054+14.16%
90 dní$ +0.07225885948006007+155.69%

Co je Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Daku V2 (DAKU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Daku V2 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Daku V2 (DAKU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Daku V2 (DAKU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Daku V2.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Daku V2!

Tokenomika pro Daku V2 (DAKU)

Pochopení tokenomiky Daku V2 (DAKU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DAKU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Daku V2 (DAKU)

Jakou hodnotu má dnes Daku V2 (DAKU)?
Aktuální cena DAKU v USD je 0.11867 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DAKU v USD?
Aktuální cena DAKU v USD je $ 0.11867. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Daku V2?
Tržní kapitalizace DAKU je $ 71.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DAKU v oběhu?
Objem DAKU v oběhu je 600.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DAKU?
DAKU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.152985 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DAKU?
DAKU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02737318 USD.
Jaký je objem obchodování DAKU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DAKU je -- USD.
Dosáhne DAKU letos vyšší ceny?
DAKU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDAKU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:26 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

