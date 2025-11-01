BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DAIFUKU je 0.00001273 USD. Sledujte aktualizace cen DAIFUKU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DAIFUKU.

Více informací o DAIFUKU

Informace o ceně DAIFUKU

Co je to DAIFUKU

Oficiální webové stránky DAIFUKU

Tokenomika pro DAIFUKU

Předpověď cen DAIFUKU

DAIFUKU Cena (DAIFUKU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DAIFUKU na USD

--
----
+3.50%1D
USD
Graf aktuální ceny DAIFUKU (DAIFUKU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:39:01 (UTC+8)

Informace o ceně DAIFUKU (DAIFUKU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001217
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001274
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001217
$ 0.00001274
$ 0.00009708
$ 0.00001207
+0.01%

+3.52%

-18.31%

-18.31%

Cena DAIFUKU (DAIFUKU) v reálném čase je $0.00001273. Za posledních 24 hodin se DAIFUKU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001217 do maxima $ 0.00001274, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DAIFUKU v historii je $ 0.00009708, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001207.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DAIFUKU se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +3.52% a za posledních 7 dní o -18.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DAIFUKU (DAIFUKU)

$ 11.60K
--
$ 11.60K
911.03M
911,025,121.3007833
Aktuální tržní kapitalizace DAIFUKU je $ 11.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DAIFUKU je 911.03M, přičemž celková zásoba je 911025121.3007833. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.60K.

Historie cen v USD pro DAIFUKU (DAIFUKU)

Během dnešního dne byla změna ceny DAIFUKU na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DAIFUKU na USD  $ -0.0000072792.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DAIFUKU na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DAIFUKU na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.52%
30 dní$ -0.0000072792-57.18%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DAIFUKU (DAIFUKU)

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DAIFUKU (DAIFUKU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DAIFUKU (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DAIFUKU (DAIFUKU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DAIFUKU (DAIFUKU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DAIFUKU.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DAIFUKU!

DAIFUKU na místní měny

Tokenomika pro DAIFUKU (DAIFUKU)

Pochopení tokenomiky DAIFUKU (DAIFUKU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DAIFUKU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DAIFUKU (DAIFUKU)

Jakou hodnotu má dnes DAIFUKU (DAIFUKU)?
Aktuální cena DAIFUKU v USD je 0.00001273 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DAIFUKU v USD?
Aktuální cena DAIFUKU v USD je $ 0.00001273. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DAIFUKU?
Tržní kapitalizace DAIFUKU je $ 11.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DAIFUKU v oběhu?
Objem DAIFUKU v oběhu je 911.03M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DAIFUKU?
DAIFUKU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009708 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DAIFUKU?
DAIFUKU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001207 USD.
Jaký je objem obchodování DAIFUKU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DAIFUKU je -- USD.
Dosáhne DAIFUKU letos vyšší ceny?
DAIFUKU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDAIFUKU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DAIFUKU (DAIFUKU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

