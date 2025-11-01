BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DADI Insight Token je 14.8 USD. Sledujte aktualizace cen DIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DIT.

DADI Insight Token Cena (DIT)

$14.8
$14.8
+20.90%1D
Informace o ceně DADI Insight Token (DIT) (USD)

$ 11.74
Nejnižší za 24 h
$ 15.83
Nejvyšší za 24 h
+3.18%

+21.00%

-20.32%

-20.32%

Cena DADI Insight Token (DIT) v reálném čase je $14.8. Za posledních 24 hodin se DIT obchodoval v rozmezí od minima $ 11.74 do maxima $ 15.83, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DIT v historii je $ 19.08, zatímco nejnižší cena v historii je $ 7.47.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DIT se za poslední hodinu změnila o +3.18%, za 24 hodin o +21.00% a za posledních 7 dní o -20.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DADI Insight Token (DIT)

Aktuální tržní kapitalizace DADI Insight Token je $ 8.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DIT je 551.28K, přičemž celková zásoba je 1500000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.20M.

Historie cen v USD pro DADI Insight Token (DIT)

Během dnešního dne byla změna ceny DADI Insight Token na USD  $ +2.57.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DADI Insight Token na USD  $ +6.6574203600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DADI Insight Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DADI Insight Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.57+21.00%
30 dní$ +6.6574203600+44.98%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DADI Insight Token (DIT)

Předpověď ceny DADI Insight Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DADI Insight Token (DIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DADI Insight Token (DIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DADI Insight Token.

Tokenomika pro DADI Insight Token (DIT)

Pochopení tokenomiky DADI Insight Token (DIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DADI Insight Token (DIT)

Jakou hodnotu má dnes DADI Insight Token (DIT)?
Aktuální cena DIT v USD je 14.8 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DIT v USD?
Aktuální cena DIT v USD je $ 14.8. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DADI Insight Token?
Tržní kapitalizace DIT je $ 8.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DIT v oběhu?
Objem DIT v oběhu je 551.28K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DIT?
DIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 19.08 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DIT?
DIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 7.47 USD.
Jaký je objem obchodování DIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DIT je -- USD.
Dosáhne DIT letos vyšší ceny?
DIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:19 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

