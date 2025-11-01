BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cypherspace je 0.00001503 USD. Sledujte aktualizace cen CYPHER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CYPHER.

Cypherspace Cena (CYPHER)

Aktuální cena 1 CYPHER na USD

-15.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Cypherspace (CYPHER)
Informace o ceně Cypherspace (CYPHER) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.36%

-15.40%

-6.15%

-6.15%

Cena Cypherspace (CYPHER) v reálném čase je $0.00001503. Za posledních 24 hodin se CYPHER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001481 do maxima $ 0.00001776, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CYPHER v historii je $ 0.00201261, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001398.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CYPHER se za poslední hodinu změnila o -0.36%, za 24 hodin o -15.40% a za posledních 7 dní o -6.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cypherspace (CYPHER)

Aktuální tržní kapitalizace Cypherspace je $ 15.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CYPHER je 999.57M, přičemž celková zásoba je 999573328.494194. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.02K.

Historie cen v USD pro Cypherspace (CYPHER)

Během dnešního dne byla změna ceny Cypherspace na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cypherspace na USD  $ -0.0000043609.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cypherspace na USD  $ -0.0000053432.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cypherspace na USD  $ -0.00001353212389127914.

Co je Cypherspace (CYPHER)

The Original Bitcoin Community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Cypherspace (CYPHER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Cypherspace (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cypherspace (CYPHER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cypherspace (CYPHER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cypherspace.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cypherspace!

Tokenomika pro Cypherspace (CYPHER)

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cypherspace (CYPHER)

Jakou hodnotu má dnes Cypherspace (CYPHER)?
Aktuální cena CYPHER v USD je 0.00001503 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CYPHER v USD?
Aktuální cena CYPHER v USD je $ 0.00001503. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cypherspace?
Tržní kapitalizace CYPHER je $ 15.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CYPHER v oběhu?
Objem CYPHER v oběhu je 999.57M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CYPHER?
CYPHER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00201261 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CYPHER?
CYPHER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001398 USD.
Jaký je objem obchodování CYPHER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CYPHER je -- USD.
Dosáhne CYPHER letos vyšší ceny?
CYPHER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCYPHER, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

