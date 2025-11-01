BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CV3 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CV3AI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CV3AI.

Více informací o CV3AI

Informace o ceně CV3AI

Co je to CV3AI

Bílá kniha pro CV3AI

Oficiální webové stránky CV3AI

Tokenomika pro CV3AI

Předpověď cen CV3AI

Logo CV3

CV3 Cena (CV3AI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CV3AI na USD

$0.00021872
$0.00021872$0.00021872
+26.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CV3 (CV3AI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:34 (UTC+8)

Informace o ceně CV3 (CV3AI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.47%

+26.55%

+2.02%

+2.02%

Cena CV3 (CV3AI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CV3AI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CV3AI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CV3AI se za poslední hodinu změnila o +1.47%, za 24 hodin o +26.55% a za posledních 7 dní o +2.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CV3 (CV3AI)

$ 216.54K
$ 216.54K$ 216.54K

--
----

$ 216.54K
$ 216.54K$ 216.54K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CV3 je $ 216.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CV3AI je 990.00M, přičemž celková zásoba je 990000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 216.54K.

Historie cen v USD pro CV3 (CV3AI)

Během dnešního dne byla změna ceny CV3 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CV3 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CV3 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CV3 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+26.55%
30 dní$ 0+15.99%
60 dní$ 0-29.71%
90 dní$ 0--

Co je CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Předpověď ceny CV3 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CV3 (CV3AI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CV3 (CV3AI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CV3.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CV3!

CV3AI na místní měny

Tokenomika pro CV3 (CV3AI)

Pochopení tokenomiky CV3 (CV3AI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CV3AI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CV3 (CV3AI)

Jakou hodnotu má dnes CV3 (CV3AI)?
Aktuální cena CV3AI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CV3AI v USD?
Aktuální cena CV3AI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CV3?
Tržní kapitalizace CV3AI je $ 216.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CV3AI v oběhu?
Objem CV3AI v oběhu je 990.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CV3AI?
CV3AI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CV3AI?
CV3AI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CV3AI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CV3AI je -- USD.
Dosáhne CV3AI letos vyšší ceny?
CV3AI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCV3AI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CV3 (CV3AI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

