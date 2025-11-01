BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CryptoPeso je 0.074388 USD. Sledujte aktualizace cen CRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRP.

CryptoPeso Cena (CRP)

Zalistování zrušeno

$0.074378
$0.074378
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny CryptoPeso (CRP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:50 (UTC+8)

Informace o ceně CryptoPeso (CRP) (USD)

$ 0.074096
$ 0.074096
$ 0.076487
$ 0.076487
$ 0.074096
$ 0.074096

$ 0.076487
$ 0.076487

$ 0.110133
$ 0.110133

$ 0.064376
$ 0.064376

-0.03%

-2.42%

-5.83%

-5.83%

Cena CryptoPeso (CRP) v reálném čase je $0.074388. Za posledních 24 hodin se CRP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.074096 do maxima $ 0.076487, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRP v historii je $ 0.110133, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.064376.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRP se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -2.42% a za posledních 7 dní o -5.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CryptoPeso (CRP)

$ 1.71M
$ 1.71M

--
--

$ 1.71M
$ 1.71M

23.00M
23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CryptoPeso je $ 1.71M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRP je 23.00M, přičemž celková zásoba je 23000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.71M.

Historie cen v USD pro CryptoPeso (CRP)

Během dnešního dne byla změna ceny CryptoPeso na USD  $ -0.00185230623962932.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CryptoPeso na USD  $ -0.0064430868.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CryptoPeso na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CryptoPeso na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00185230623962932-2.42%
30 dní$ -0.0064430868-8.66%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj CryptoPeso (CRP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CryptoPeso (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CryptoPeso (CRP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CryptoPeso (CRP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CryptoPeso.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CryptoPeso!

CRP na místní měny

Tokenomika pro CryptoPeso (CRP)

Pochopení tokenomiky CryptoPeso (CRP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CryptoPeso (CRP)

Jakou hodnotu má dnes CryptoPeso (CRP)?
Aktuální cena CRP v USD je 0.074388 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRP v USD?
Aktuální cena CRP v USD je $ 0.074388. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CryptoPeso?
Tržní kapitalizace CRP je $ 1.71M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRP v oběhu?
Objem CRP v oběhu je 23.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRP?
CRP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.110133 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRP?
CRP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.064376 USD.
Jaký je objem obchodování CRP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRP je -- USD.
Dosáhne CRP letos vyšší ceny?
CRP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CryptoPeso (CRP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

