Dnešní aktuální cena CryptoAutos je 0.00350662 USD. Sledujte aktualizace cen AUTOS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AUTOS.

Více informací o AUTOS

Informace o ceně AUTOS

Co je to AUTOS

Bílá kniha pro AUTOS

Oficiální webové stránky AUTOS

Tokenomika pro AUTOS

Předpověď cen AUTOS

Logo CryptoAutos

CryptoAutos Cena (AUTOS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AUTOS na USD

$0.00350486
$0.00350486$0.00350486
-3.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CryptoAutos (AUTOS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:42 (UTC+8)

Informace o ceně CryptoAutos (AUTOS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00336849
$ 0.00336849$ 0.00336849
Nejnižší za 24 h
$ 0.00372924
$ 0.00372924$ 0.00372924
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00336849
$ 0.00336849$ 0.00336849

$ 0.00372924
$ 0.00372924$ 0.00372924

$ 0.07346
$ 0.07346$ 0.07346

$ 0.00239245
$ 0.00239245$ 0.00239245

+0.65%

-3.29%

-26.59%

-26.59%

Cena CryptoAutos (AUTOS) v reálném čase je $0.00350662. Za posledních 24 hodin se AUTOS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00336849 do maxima $ 0.00372924, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AUTOS v historii je $ 0.07346, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00239245.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AUTOS se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o -3.29% a za posledních 7 dní o -26.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CryptoAutos (AUTOS)

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

740.54M
740.54M 740.54M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CryptoAutos je $ 2.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AUTOS je 740.54M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.51M.

Historie cen v USD pro CryptoAutos (AUTOS)

Během dnešního dne byla změna ceny CryptoAutos na USD  $ -0.000119604407806885.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CryptoAutos na USD  $ -0.0022616166.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CryptoAutos na USD  $ -0.0023481951.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CryptoAutos na USD  $ -0.007195087157670725.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000119604407806885-3.29%
30 dní$ -0.0022616166-64.49%
60 dní$ -0.0023481951-66.96%
90 dní$ -0.007195087157670725-67.23%

Co je CryptoAutos (AUTOS)

CryptoAutos is an innovative online platform designed for car dealers to list their vehicles for sale, enabling customers to purchase using digital assets. Our operations span across the EU and UK, ensuring a seamless experience for customers in these regions to buy cars with their preferred cryptocurrency. Since our launch, we've facilitated over $53 million in cryptocurrency sales, proving our presence in the market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CryptoAutos (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CryptoAutos (AUTOS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CryptoAutos (AUTOS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CryptoAutos.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CryptoAutos!

AUTOS na místní měny

Tokenomika pro CryptoAutos (AUTOS)

Pochopení tokenomiky CryptoAutos (AUTOS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AUTOS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CryptoAutos (AUTOS)

Jakou hodnotu má dnes CryptoAutos (AUTOS)?
Aktuální cena AUTOS v USD je 0.00350662 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AUTOS v USD?
Aktuální cena AUTOS v USD je $ 0.00350662. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CryptoAutos?
Tržní kapitalizace AUTOS je $ 2.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AUTOS v oběhu?
Objem AUTOS v oběhu je 740.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AUTOS?
AUTOS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.07346 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AUTOS?
AUTOS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00239245 USD.
Jaký je objem obchodování AUTOS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AUTOS je -- USD.
Dosáhne AUTOS letos vyšší ceny?
AUTOS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAUTOS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CryptoAutos (AUTOS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

