BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Crypto Twitter je 0.00003076 USD. Sledujte aktualizace cen CT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CT.Dnešní aktuální cena Crypto Twitter je 0.00003076 USD. Sledujte aktualizace cen CT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CT.

Více informací o CT

Informace o ceně CT

Co je to CT

Bílá kniha pro CT

Oficiální webové stránky CT

Tokenomika pro CT

Předpověď cen CT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Crypto Twitter

Crypto Twitter Cena (CT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CT na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Crypto Twitter (CT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:28 (UTC+8)

Informace o ceně Crypto Twitter (CT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003043
$ 0.00003043$ 0.00003043
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003099
$ 0.00003099$ 0.00003099
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003043
$ 0.00003043$ 0.00003043

$ 0.00003099
$ 0.00003099$ 0.00003099

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

+0.89%

+0.73%

-6.80%

-6.80%

Cena Crypto Twitter (CT) v reálném čase je $0.00003076. Za posledních 24 hodin se CT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003043 do maxima $ 0.00003099, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CT v historii je $ 0.002489, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000207.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CT se za poslední hodinu změnila o +0.89%, za 24 hodin o +0.73% a za posledních 7 dní o -6.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crypto Twitter (CT)

$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K

--
----

$ 28.09K
$ 28.09K$ 28.09K

913.19M
913.19M 913.19M

913,187,791.658642
913,187,791.658642 913,187,791.658642

Aktuální tržní kapitalizace Crypto Twitter je $ 28.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CT je 913.19M, přičemž celková zásoba je 913187791.658642. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.09K.

Historie cen v USD pro Crypto Twitter (CT)

Během dnešního dne byla změna ceny Crypto Twitter na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Crypto Twitter na USD  $ -0.0000052558.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Crypto Twitter na USD  $ -0.0000085397.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Crypto Twitter na USD  $ -0.00002633683834882742.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.73%
30 dní$ -0.0000052558-17.08%
60 dní$ -0.0000085397-27.76%
90 dní$ -0.00002633683834882742-46.12%

Co je Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Crypto Twitter (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crypto Twitter (CT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crypto Twitter (CT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crypto Twitter.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crypto Twitter!

CT na místní měny

Tokenomika pro Crypto Twitter (CT)

Pochopení tokenomiky Crypto Twitter (CT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crypto Twitter (CT)

Jakou hodnotu má dnes Crypto Twitter (CT)?
Aktuální cena CT v USD je 0.00003076 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CT v USD?
Aktuální cena CT v USD je $ 0.00003076. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crypto Twitter?
Tržní kapitalizace CT je $ 28.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CT v oběhu?
Objem CT v oběhu je 913.19M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CT?
CT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.002489 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CT?
CT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000207 USD.
Jaký je objem obchodování CT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CT je -- USD.
Dosáhne CT letos vyšší ceny?
CT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Crypto Twitter (CT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,008.66
$110,008.66$110,008.66

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-24.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,008.66
$110,008.66$110,008.66

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09321
$0.09321$0.09321

+86.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01942
$0.01942$0.01942

-2.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08266
$0.08266$0.08266

+726.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00698
$0.00698$0.00698

+481.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054950
$0.0054950$0.0054950

+180.07%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000339
$0.000339$0.000339

+69.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000820
$0.0000820$0.0000820

+64.00%