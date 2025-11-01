BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cryowar je 0.00132219 USD. Sledujte aktualizace cen CWAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CWAR.Dnešní aktuální cena Cryowar je 0.00132219 USD. Sledujte aktualizace cen CWAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CWAR.

Cryowar Cena (CWAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CWAR na USD

$0.00132219
-2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Cryowar (CWAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:20 (UTC+8)

Informace o ceně Cryowar (CWAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00126137
Nejnižší za 24 h
$ 0.00136073
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00126137
$ 0.00136073
$ 6.29
$ 0
-0.67%

-2.83%

-3.12%

-3.12%

Cena Cryowar (CWAR) v reálném čase je $0.00132219. Za posledních 24 hodin se CWAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00126137 do maxima $ 0.00136073, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CWAR v historii je $ 6.29, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CWAR se za poslední hodinu změnila o -0.67%, za 24 hodin o -2.83% a za posledních 7 dní o -3.12%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cryowar (CWAR)

$ 398.45K
--
$ 1.32M
301.36M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Cryowar je $ 398.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CWAR je 301.36M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.32M.

Historie cen v USD pro Cryowar (CWAR)

Během dnešního dne byla změna ceny Cryowar na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cryowar na USD  $ -0.0001269673.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cryowar na USD  $ +0.0005987963.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cryowar na USD  $ +0.0004457939788735077.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.83%
30 dní$ -0.0001269673-9.60%
60 dní$ +0.0005987963+45.29%
90 dní$ +0.0004457939788735077+50.87%

Co je Cryowar (CWAR)

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Cryowar (CWAR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Cryowar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cryowar (CWAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cryowar (CWAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cryowar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cryowar!

CWAR na místní měny

Tokenomika pro Cryowar (CWAR)

Pochopení tokenomiky Cryowar (CWAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CWAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cryowar (CWAR)

Jakou hodnotu má dnes Cryowar (CWAR)?
Aktuální cena CWAR v USD je 0.00132219 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CWAR v USD?
Aktuální cena CWAR v USD je $ 0.00132219. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cryowar?
Tržní kapitalizace CWAR je $ 398.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CWAR v oběhu?
Objem CWAR v oběhu je 301.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CWAR?
CWAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.29 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CWAR?
CWAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CWAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CWAR je -- USD.
Dosáhne CWAR letos vyšší ceny?
CWAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCWAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cryowar (CWAR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

