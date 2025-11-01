BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Crumbcat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CRUMB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRUMB.

Více informací o CRUMB

Informace o ceně CRUMB

Co je to CRUMB

Oficiální webové stránky CRUMB

Tokenomika pro CRUMB

Předpověď cen CRUMB

Logo Crumbcat

Crumbcat Cena (CRUMB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRUMB na USD

$0.00055724
-3.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Crumbcat (CRUMB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:14 (UTC+8)

Informace o ceně Crumbcat (CRUMB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00263437
$ 0
-0.22%

-3.78%

-38.63%

-38.63%

Cena Crumbcat (CRUMB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CRUMB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRUMB v historii je $ 0.00263437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRUMB se za poslední hodinu změnila o -0.22%, za 24 hodin o -3.78% a za posledních 7 dní o -38.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crumbcat (CRUMB)

$ 556.96K
--
$ 556.96K
999.51M
999,508,195.851163
Aktuální tržní kapitalizace Crumbcat je $ 556.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRUMB je 999.51M, přičemž celková zásoba je 999508195.851163. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 556.96K.

Historie cen v USD pro Crumbcat (CRUMB)

Během dnešního dne byla změna ceny Crumbcat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Crumbcat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Crumbcat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Crumbcat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.78%
30 dní$ 0+132.01%
60 dní$ 0-29.28%
90 dní$ 0--

Co je Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Crumbcat (CRUMB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Crumbcat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crumbcat (CRUMB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crumbcat (CRUMB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crumbcat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crumbcat!

CRUMB na místní měny

Tokenomika pro Crumbcat (CRUMB)

Pochopení tokenomiky Crumbcat (CRUMB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRUMB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crumbcat (CRUMB)

Jakou hodnotu má dnes Crumbcat (CRUMB)?
Aktuální cena CRUMB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRUMB v USD?
Aktuální cena CRUMB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crumbcat?
Tržní kapitalizace CRUMB je $ 556.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRUMB v oběhu?
Objem CRUMB v oběhu je 999.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRUMB?
CRUMB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00263437 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRUMB?
CRUMB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CRUMB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRUMB je -- USD.
Dosáhne CRUMB letos vyšší ceny?
CRUMB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRUMB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Crumbcat (CRUMB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

