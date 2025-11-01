BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CROTCH je 0.00620519 USD. Sledujte aktualizace cen CROTCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CROTCH.

Více informací o CROTCH

Informace o ceně CROTCH

Co je to CROTCH

Bílá kniha pro CROTCH

Oficiální webové stránky CROTCH

Tokenomika pro CROTCH

Předpověď cen CROTCH

CROTCH Cena (CROTCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CROTCH na USD

$0.00620519
$0.00620519
+3.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CROTCH (CROTCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:13 (UTC+8)

Informace o ceně CROTCH (CROTCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00550417
$ 0.00550417
Nejnižší za 24 h
$ 0.00619859
$ 0.00619859
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00550417
$ 0.00550417

$ 0.00619859
$ 0.00619859

$ 0.01267094
$ 0.01267094

$ 0.00536047
$ 0.00536047

+0.62%

+3.46%

-5.07%

-5.07%

Cena CROTCH (CROTCH) v reálném čase je $0.00620519. Za posledních 24 hodin se CROTCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00550417 do maxima $ 0.00619859, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CROTCH v historii je $ 0.01267094, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00536047.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CROTCH se za poslední hodinu změnila o +0.62%, za 24 hodin o +3.46% a za posledních 7 dní o -5.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CROTCH (CROTCH)

$ 437.65K
$ 437.65K

--
--

$ 2.48M
$ 2.48M

70.72M
70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CROTCH je $ 437.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CROTCH je 70.72M, přičemž celková zásoba je 400000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.48M.

Historie cen v USD pro CROTCH (CROTCH)

Během dnešního dne byla změna ceny CROTCH na USD  $ +0.00020729.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CROTCH na USD  $ -0.0001159284.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CROTCH na USD  $ +0.0000374284.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CROTCH na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00020729+3.46%
30 dní$ -0.0001159284-1.86%
60 dní$ +0.0000374284+0.60%
90 dní$ 0--

Co je CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CROTCH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CROTCH (CROTCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CROTCH (CROTCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CROTCH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CROTCH!

CROTCH na místní měny

Tokenomika pro CROTCH (CROTCH)

Pochopení tokenomiky CROTCH (CROTCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CROTCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CROTCH (CROTCH)

Jakou hodnotu má dnes CROTCH (CROTCH)?
Aktuální cena CROTCH v USD je 0.00620519 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CROTCH v USD?
Aktuální cena CROTCH v USD je $ 0.00620519. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CROTCH?
Tržní kapitalizace CROTCH je $ 437.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CROTCH v oběhu?
Objem CROTCH v oběhu je 70.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CROTCH?
CROTCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01267094 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CROTCH?
CROTCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00536047 USD.
Jaký je objem obchodování CROTCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CROTCH je -- USD.
Dosáhne CROTCH letos vyšší ceny?
CROTCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCROTCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CROTCH (CROTCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,993.65

$3,875.85

$0.02495

$186.03

$1.0003

$3,875.85

$109,993.65

$186.03

$2.5032

$1,088.31

