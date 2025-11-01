BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Crome je 0.00934278 USD. Sledujte aktualizace cen CROME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CROME.Dnešní aktuální cena Crome je 0.00934278 USD. Sledujte aktualizace cen CROME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CROME.

Více informací o CROME

Informace o ceně CROME

Co je to CROME

Bílá kniha pro CROME

Oficiální webové stránky CROME

Tokenomika pro CROME

Předpověď cen CROME

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Crome

Crome Cena (CROME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CROME na USD

$0.00934278
$0.00934278$0.00934278
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Crome (CROME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:07 (UTC+8)

Informace o ceně Crome (CROME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.322876
$ 0.322876$ 0.322876

$ 0.00907856
$ 0.00907856$ 0.00907856

--

--

+0.88%

+0.88%

Cena Crome (CROME) v reálném čase je $0.00934278. Za posledních 24 hodin se CROME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CROME v historii je $ 0.322876, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00907856.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CROME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crome (CROME)

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

--
----

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Crome je $ 9.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CROME je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.34K.

Historie cen v USD pro Crome (CROME)

Během dnešního dne byla změna ceny Crome na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Crome na USD  $ -0.0004181024.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Crome na USD  $ -0.0083831718.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Crome na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0004181024-4.47%
60 dní$ -0.0083831718-89.72%
90 dní$ 0--

Co je Crome (CROME)

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Crome (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crome (CROME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crome (CROME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crome.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crome!

CROME na místní měny

Tokenomika pro Crome (CROME)

Pochopení tokenomiky Crome (CROME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CROME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crome (CROME)

Jakou hodnotu má dnes Crome (CROME)?
Aktuální cena CROME v USD je 0.00934278 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CROME v USD?
Aktuální cena CROME v USD je $ 0.00934278. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crome?
Tržní kapitalizace CROME je $ 9.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CROME v oběhu?
Objem CROME v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CROME?
CROME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.322876 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CROME?
CROME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00907856 USD.
Jaký je objem obchodování CROME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CROME je -- USD.
Dosáhne CROME letos vyšší ceny?
CROME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCROME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Crome (CROME)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.92
$110,026.92$110,026.92

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.75
$3,870.75$3,870.75

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-24.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.75
$3,870.75$3,870.75

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.92
$110,026.92$110,026.92

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5025
$2.5025$2.5025

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09010
$0.09010$0.09010

+80.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01942
$0.01942$0.01942

-2.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08266
$0.08266$0.08266

+726.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00680
$0.00680$0.00680

+466.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055031
$0.0055031$0.0055031

+180.48%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000330
$0.000330$0.000330

+65.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000821
$0.0000821$0.0000821

+64.20%