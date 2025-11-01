BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena CreatorDAO je 0.00498013 USD. Sledujte aktualizace cen CREATOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CREATOR.Dnešní aktuální cena CreatorDAO je 0.00498013 USD. Sledujte aktualizace cen CREATOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CREATOR.

Více informací o CREATOR

Informace o ceně CREATOR

Co je to CREATOR

Oficiální webové stránky CREATOR

Tokenomika pro CREATOR

Předpověď cen CREATOR

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo CreatorDAO

CreatorDAO Cena (CREATOR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CREATOR na USD

$0.004976
$0.004976$0.004976
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CreatorDAO (CREATOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:06 (UTC+8)

Informace o ceně CreatorDAO (CREATOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00485177
$ 0.00485177$ 0.00485177
Nejnižší za 24 h
$ 0.00511304
$ 0.00511304$ 0.00511304
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00485177
$ 0.00485177$ 0.00485177

$ 0.00511304
$ 0.00511304$ 0.00511304

$ 0.02225446
$ 0.02225446$ 0.02225446

$ 0.00269697
$ 0.00269697$ 0.00269697

+0.01%

-1.26%

-19.96%

-19.96%

Cena CreatorDAO (CREATOR) v reálném čase je $0.00498013. Za posledních 24 hodin se CREATOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00485177 do maxima $ 0.00511304, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CREATOR v historii je $ 0.02225446, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00269697.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CREATOR se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -1.26% a za posledních 7 dní o -19.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CreatorDAO (CREATOR)

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

238.80M
238.80M 238.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CreatorDAO je $ 1.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CREATOR je 238.80M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.98M.

Historie cen v USD pro CreatorDAO (CREATOR)

Během dnešního dne byla změna ceny CreatorDAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CreatorDAO na USD  $ +0.0013718793.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CreatorDAO na USD  $ -0.0006567984.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CreatorDAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.26%
30 dní$ +0.0013718793+27.55%
60 dní$ -0.0006567984-13.18%
90 dní$ 0--

Co je CreatorDAO (CREATOR)

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj CreatorDAO (CREATOR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CreatorDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CreatorDAO (CREATOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CreatorDAO (CREATOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CreatorDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CreatorDAO!

CREATOR na místní měny

Tokenomika pro CreatorDAO (CREATOR)

Pochopení tokenomiky CreatorDAO (CREATOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CREATOR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CreatorDAO (CREATOR)

Jakou hodnotu má dnes CreatorDAO (CREATOR)?
Aktuální cena CREATOR v USD je 0.00498013 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CREATOR v USD?
Aktuální cena CREATOR v USD je $ 0.00498013. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CreatorDAO?
Tržní kapitalizace CREATOR je $ 1.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CREATOR v oběhu?
Objem CREATOR v oběhu je 238.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CREATOR?
CREATOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02225446 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CREATOR?
CREATOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00269697 USD.
Jaký je objem obchodování CREATOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CREATOR je -- USD.
Dosáhne CREATOR letos vyšší ceny?
CREATOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCREATOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:53:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CreatorDAO (CREATOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.65
$109,993.65$109,993.65

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.85
$3,875.85$3,875.85

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02495
$0.02495$0.02495

-22.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.85
$3,875.85$3,875.85

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.65
$109,993.65$109,993.65

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5032
$2.5032$2.5032

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.31
$1,088.31$1,088.31

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08700
$0.08700$0.08700

+74.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.13680
$0.13680$0.13680

+584.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.13680
$0.13680$0.13680

+584.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0049596
$0.0049596$0.0049596

+152.78%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00259
$0.00259$0.00259

+115.83%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000835
$0.0000835$0.0000835

+67.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.002
$20.002$20.002

+55.48%