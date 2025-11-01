BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cosmo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen COSMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COSMO.Dnešní aktuální cena Cosmo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen COSMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COSMO.

Více informací o COSMO

Informace o ceně COSMO

Co je to COSMO

Oficiální webové stránky COSMO

Tokenomika pro COSMO

Předpověď cen COSMO

Logo Cosmo

Cosmo Cena (COSMO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COSMO na USD

--
----
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Cosmo (COSMO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:43 (UTC+8)

Informace o ceně Cosmo (COSMO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-2.98%

-13.89%

-13.89%

Cena Cosmo (COSMO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se COSMO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COSMO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COSMO se za poslední hodinu změnila o -0.70%, za 24 hodin o -2.98% a za posledních 7 dní o -13.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cosmo (COSMO)

$ 38.94K
$ 38.94K$ 38.94K

--
----

$ 38.94K
$ 38.94K$ 38.94K

905.20M
905.20M 905.20M

905,204,147.8626863
905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Aktuální tržní kapitalizace Cosmo je $ 38.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COSMO je 905.20M, přičemž celková zásoba je 905204147.8626863. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.94K.

Historie cen v USD pro Cosmo (COSMO)

Během dnešního dne byla změna ceny Cosmo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cosmo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cosmo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cosmo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.98%
30 dní$ 0-27.15%
60 dní$ 0-62.25%
90 dní$ 0--

Co je Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Cosmo (COSMO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Cosmo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cosmo (COSMO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cosmo (COSMO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cosmo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cosmo!

COSMO na místní měny

Tokenomika pro Cosmo (COSMO)

Pochopení tokenomiky Cosmo (COSMO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COSMO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cosmo (COSMO)

Jakou hodnotu má dnes Cosmo (COSMO)?
Aktuální cena COSMO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COSMO v USD?
Aktuální cena COSMO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cosmo?
Tržní kapitalizace COSMO je $ 38.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COSMO v oběhu?
Objem COSMO v oběhu je 905.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COSMO?
COSMO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COSMO?
COSMO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování COSMO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COSMO je -- USD.
Dosáhne COSMO letos vyšší ceny?
COSMO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOSMO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Cosmo (COSMO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

