Dnešní aktuální cena Concilium je 3.03 USD. Sledujte aktualizace cen CONCILIUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CONCILIUM.

Více informací o CONCILIUM

Informace o ceně CONCILIUM

Co je to CONCILIUM

Bílá kniha pro CONCILIUM

Oficiální webové stránky CONCILIUM

Tokenomika pro CONCILIUM

Předpověď cen CONCILIUM

Logo Concilium

Concilium Cena (CONCILIUM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CONCILIUM na USD

$3.03
-5.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Concilium (CONCILIUM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:50 (UTC+8)

Informace o ceně Concilium (CONCILIUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3.0
Nejnižší za 24 h
$ 3.24
Nejvyšší za 24 h

$ 3.0
$ 3.24
$ 5.57
$ 1.16
+0.65%

-5.91%

-17.06%

-17.06%

Cena Concilium (CONCILIUM) v reálném čase je $3.03. Za posledních 24 hodin se CONCILIUM obchodoval v rozmezí od minima $ 3.0 do maxima $ 3.24, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CONCILIUM v historii je $ 5.57, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.16.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CONCILIUM se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o -5.91% a za posledních 7 dní o -17.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Concilium (CONCILIUM)

$ 14.77M
--
$ 15.15M
4.88M
4,999,999.999999373
Aktuální tržní kapitalizace Concilium je $ 14.77M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CONCILIUM je 4.88M, přičemž celková zásoba je 4999999.999999373. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.15M.

Historie cen v USD pro Concilium (CONCILIUM)

Během dnešního dne byla změna ceny Concilium na USD  $ -0.190514399231156.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Concilium na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Concilium na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Concilium na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.190514399231156-5.91%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Concilium (CONCILIUM)

Concilium is an emerging blockchain ecosystem whose main objective is to consolidate an active community in the crypto space and in the development of decentralized digital businesses.

During our first year of operation, we have managed to stabilize and position the value of our native token, $CONCILIUM, above 30 cents, an achievement driven by the synergy of our internal products and the real utility generated within the ecosystem.

Our project incubator, Brooder, has been a fundamental pillar in this growth, promoting the development and launch of multiple products, both our own and those of external partners, that bring tangible value to the community and the token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Concilium (CONCILIUM)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Concilium (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Concilium (CONCILIUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Concilium (CONCILIUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Concilium.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Concilium!

CONCILIUM na místní měny

Tokenomika pro Concilium (CONCILIUM)

Pochopení tokenomiky Concilium (CONCILIUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CONCILIUM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Concilium (CONCILIUM)

Jakou hodnotu má dnes Concilium (CONCILIUM)?
Aktuální cena CONCILIUM v USD je 3.03 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CONCILIUM v USD?
Aktuální cena CONCILIUM v USD je $ 3.03. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Concilium?
Tržní kapitalizace CONCILIUM je $ 14.77M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CONCILIUM v oběhu?
Objem CONCILIUM v oběhu je 4.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CONCILIUM?
CONCILIUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5.57 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CONCILIUM?
CONCILIUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.16 USD.
Jaký je objem obchodování CONCILIUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CONCILIUM je -- USD.
Dosáhne CONCILIUM letos vyšší ceny?
CONCILIUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCONCILIUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Concilium (CONCILIUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

