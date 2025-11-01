BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Comet Portfolio je 0 USD. Sledujte aktualizace cen COMET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COMET.

Více informací o COMET

Informace o ceně COMET

Co je to COMET

Oficiální webové stránky COMET

Tokenomika pro COMET

Předpověď cen COMET

Logo Comet Portfolio

Comet Portfolio Cena (COMET)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COMET na USD

--
----
-8.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Comet Portfolio (COMET)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:20 (UTC+8)

Informace o ceně Comet Portfolio (COMET) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0
$ 0$ 0

+6.55%

-8.85%

-0.29%

-0.29%

Cena Comet Portfolio (COMET) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se COMET obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COMET v historii je $ 0.00289967, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COMET se za poslední hodinu změnila o +6.55%, za 24 hodin o -8.85% a za posledních 7 dní o -0.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Comet Portfolio (COMET)

$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K

--
----

$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,591.8633856
999,770,591.8633856 999,770,591.8633856

Aktuální tržní kapitalizace Comet Portfolio je $ 73.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COMET je 999.77M, přičemž celková zásoba je 999770591.8633856. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 73.71K.

Historie cen v USD pro Comet Portfolio (COMET)

Během dnešního dne byla změna ceny Comet Portfolio na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Comet Portfolio na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Comet Portfolio na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Comet Portfolio na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-8.85%
30 dní$ 0+85.07%
60 dní$ 0+55.63%
90 dní$ 0--

Co je Comet Portfolio (COMET)

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

Zdroj Comet Portfolio (COMET)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Comet Portfolio (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Comet Portfolio (COMET) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Comet Portfolio (COMET) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Comet Portfolio.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Comet Portfolio!

COMET na místní měny

Tokenomika pro Comet Portfolio (COMET)

Pochopení tokenomiky Comet Portfolio (COMET) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COMET hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Comet Portfolio (COMET)

Jakou hodnotu má dnes Comet Portfolio (COMET)?
Aktuální cena COMET v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COMET v USD?
Aktuální cena COMET v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Comet Portfolio?
Tržní kapitalizace COMET je $ 73.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COMET v oběhu?
Objem COMET v oběhu je 999.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COMET?
COMET dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00289967 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COMET?
COMET dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování COMET?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COMET je -- USD.
Dosáhne COMET letos vyšší ceny?
COMET může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOMET, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Comet Portfolio (COMET)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

