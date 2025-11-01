BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ColdPL je 0.00031488 USD. Sledujte aktualizace cen COLDPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLDPL.Dnešní aktuální cena ColdPL je 0.00031488 USD. Sledujte aktualizace cen COLDPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLDPL.

Více informací o COLDPL

Informace o ceně COLDPL

Co je to COLDPL

Oficiální webové stránky COLDPL

Tokenomika pro COLDPL

Předpověď cen COLDPL

Logo ColdPL

ColdPL Cena (COLDPL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COLDPL na USD

$0.00031488
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ColdPL (COLDPL)
Informace o ceně ColdPL (COLDPL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00031488
Nejnižší za 24 h
$ 0.00031605
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00031488
$ 0.00031605
$ 0.0021093
$ 0.00001194
--

-0.37%

-1.46%

-1.46%

Cena ColdPL (COLDPL) v reálném čase je $0.00031488. Za posledních 24 hodin se COLDPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00031488 do maxima $ 0.00031605, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COLDPL v historii je $ 0.0021093, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001194.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COLDPL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.37% a za posledních 7 dní o -1.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ColdPL (COLDPL)

$ 314.88K
--
$ 314.88K
1000.00M
999,995,724.646193
Aktuální tržní kapitalizace ColdPL je $ 314.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COLDPL je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999995724.646193. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 314.88K.

Historie cen v USD pro ColdPL (COLDPL)

Během dnešního dne byla změna ceny ColdPL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ColdPL na USD  $ +0.0002516388.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ColdPL na USD  $ -0.0001609593.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ColdPL na USD  $ -0.00060835061050116.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.37%
30 dní$ +0.0002516388+79.92%
60 dní$ -0.0001609593-51.11%
90 dní$ -0.00060835061050116-65.89%

Co je ColdPL (COLDPL)

ColdPL

Stacked. Chillin'. Crypto Villain.

ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care.

Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology.

No kisses here—just big opportunities. 💡💰

🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive.

The future has its own live show too! 

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ColdPL (COLDPL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ColdPL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ColdPL (COLDPL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ColdPL (COLDPL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ColdPL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ColdPL!

COLDPL na místní měny

Tokenomika pro ColdPL (COLDPL)

Pochopení tokenomiky ColdPL (COLDPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COLDPL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ColdPL (COLDPL)

Jakou hodnotu má dnes ColdPL (COLDPL)?
Aktuální cena COLDPL v USD je 0.00031488 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COLDPL v USD?
Aktuální cena COLDPL v USD je $ 0.00031488. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ColdPL?
Tržní kapitalizace COLDPL je $ 314.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COLDPL v oběhu?
Objem COLDPL v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COLDPL?
COLDPL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0021093 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COLDPL?
COLDPL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001194 USD.
Jaký je objem obchodování COLDPL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COLDPL je -- USD.
Dosáhne COLDPL letos vyšší ceny?
COLDPL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOLDPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ColdPL (COLDPL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

