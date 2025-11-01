BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena CoinPouch je 0.00007868 USD. Sledujte aktualizace cen POUCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POUCH.Dnešní aktuální cena CoinPouch je 0.00007868 USD. Sledujte aktualizace cen POUCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POUCH.

Více informací o POUCH

Informace o ceně POUCH

Co je to POUCH

Bílá kniha pro POUCH

Oficiální webové stránky POUCH

Tokenomika pro POUCH

Předpověď cen POUCH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo CoinPouch

CoinPouch Cena (POUCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POUCH na USD

--
----
-7.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CoinPouch (POUCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:27:42 (UTC+8)

Informace o ceně CoinPouch (POUCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007872
$ 0.00007872$ 0.00007872
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008771
$ 0.00008771$ 0.00008771
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007872
$ 0.00007872$ 0.00007872

$ 0.00008771
$ 0.00008771$ 0.00008771

$ 0.00025703
$ 0.00025703$ 0.00025703

$ 0.00006254
$ 0.00006254$ 0.00006254

-1.15%

-7.07%

-2.03%

-2.03%

Cena CoinPouch (POUCH) v reálném čase je $0.00007868. Za posledních 24 hodin se POUCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007872 do maxima $ 0.00008771, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POUCH v historii je $ 0.00025703, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006254.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POUCH se za poslední hodinu změnila o -1.15%, za 24 hodin o -7.07% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CoinPouch (POUCH)

$ 78.68K
$ 78.68K$ 78.68K

--
----

$ 78.68K
$ 78.68K$ 78.68K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,690.0
999,994,690.0 999,994,690.0

Aktuální tržní kapitalizace CoinPouch je $ 78.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POUCH je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999994690.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 78.68K.

Historie cen v USD pro CoinPouch (POUCH)

Během dnešního dne byla změna ceny CoinPouch na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CoinPouch na USD  $ -0.0000261299.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CoinPouch na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CoinPouch na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.07%
30 dní$ -0.0000261299-33.21%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CoinPouch (POUCH)

CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community.

The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CoinPouch (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CoinPouch (POUCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CoinPouch (POUCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CoinPouch.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CoinPouch!

POUCH na místní měny

Tokenomika pro CoinPouch (POUCH)

Pochopení tokenomiky CoinPouch (POUCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POUCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CoinPouch (POUCH)

Jakou hodnotu má dnes CoinPouch (POUCH)?
Aktuální cena POUCH v USD je 0.00007868 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POUCH v USD?
Aktuální cena POUCH v USD je $ 0.00007868. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CoinPouch?
Tržní kapitalizace POUCH je $ 78.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POUCH v oběhu?
Objem POUCH v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POUCH?
POUCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025703 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POUCH?
POUCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006254 USD.
Jaký je objem obchodování POUCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POUCH je -- USD.
Dosáhne POUCH letos vyšší ceny?
POUCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOUCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:27:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CoinPouch (POUCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.07
$109,970.07$109,970.07

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.07
$109,970.07$109,970.07

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5053
$2.5053$2.5053

-0.74%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.81
$1,087.81$1,087.81

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09883
$0.09883$0.09883

+97.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02550
$0.02550$0.02550

+27.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00008157
$0.00008157$0.00008157

+288.05%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00312
$0.00312$0.00312

+160.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053045
$0.0053045$0.0053045

+170.36%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.203
$20.203$20.203

+57.05%