Dnešní aktuální cena Coin je 0.00055701 USD. Sledujte aktualizace cen COINS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COINS.

Více informací o COINS

Informace o ceně COINS

Co je to COINS

Bílá kniha pro COINS

Oficiální webové stránky COINS

Tokenomika pro COINS

Předpověď cen COINS

Logo Coin

Coin Cena (COINS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COINS na USD

$0.00055701
$0.00055701
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Coin (COINS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:21 (UTC+8)

Informace o ceně Coin (COINS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0005452
$ 0.0005452
Nejnižší za 24 h
$ 0.00056417
$ 0.00056417
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0005452
$ 0.0005452

$ 0.00056417
$ 0.00056417

$ 0.00260472
$ 0.00260472

$ 0.00008402
$ 0.00008402

-0.00%

+1.60%

-3.88%

-3.88%

Cena Coin (COINS) v reálném čase je $0.00055701. Za posledních 24 hodin se COINS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0005452 do maxima $ 0.00056417, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COINS v historii je $ 0.00260472, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008402.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COINS se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +1.60% a za posledních 7 dní o -3.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Coin (COINS)

$ 556.98K
$ 556.98K

--
--

$ 556.98K
$ 556.98K

1000.00M
1000.00M

999,999,380.700169
999,999,380.700169

Aktuální tržní kapitalizace Coin je $ 556.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COINS je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999380.700169. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 556.98K.

Historie cen v USD pro Coin (COINS)

Během dnešního dne byla změna ceny Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Coin na USD  $ -0.0001921191.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Coin na USD  $ -0.0003405454.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Coin na USD  $ +0.00042135530637165218.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.60%
30 dní$ -0.0001921191-34.49%
60 dní$ -0.0003405454-61.13%
90 dní$ +0.00042135530637165218+310.61%

Co je Coin (COINS)

Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Coin (COINS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Coin (COINS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Coin!

COINS na místní měny

Tokenomika pro Coin (COINS)

Pochopení tokenomiky Coin (COINS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COINS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Coin (COINS)

Jakou hodnotu má dnes Coin (COINS)?
Aktuální cena COINS v USD je 0.00055701 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COINS v USD?
Aktuální cena COINS v USD je $ 0.00055701. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Coin?
Tržní kapitalizace COINS je $ 556.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COINS v oběhu?
Objem COINS v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COINS?
COINS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00260472 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COINS?
COINS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008402 USD.
Jaký je objem obchodování COINS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COINS je -- USD.
Dosáhne COINS letos vyšší ceny?
COINS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOINS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Coin (COINS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,198.52

$3,873.74

$0.02350

$186.31

$1.0003

$3,873.74

$110,198.52

$186.31

$2.5086

$1,086.37

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.18220

$1.18220

$0.0034153

$0.0040

$19.784

$0.000300

