Dnešní aktuální cena Cofinex je 0.27848 USD. Sledujte aktualizace cen CNX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CNX.

Cofinex Cena (CNX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CNX na USD

$0.27848
+9.20%1D
+9.20%1D
mexc
Graf aktuální ceny Cofinex (CNX)
Informace o ceně Cofinex (CNX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.254915
$ 0.254915$ 0.254915
Nejnižší za 24 h
$ 0.278571
$ 0.278571$ 0.278571
Nejvyšší za 24 h

$ 0.254915
$ 0.254915$ 0.254915

$ 0.278571
$ 0.278571$ 0.278571

$ 0.500327
$ 0.500327$ 0.500327

$ 0.04504196
$ 0.04504196$ 0.04504196

+0.00%

+9.23%

+37.16%

+37.16%

Cena Cofinex (CNX) v reálném čase je $0.27848. Za posledních 24 hodin se CNX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.254915 do maxima $ 0.278571, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CNX v historii je $ 0.500327, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04504196.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CNX se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +9.23% a za posledních 7 dní o +37.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cofinex (CNX)

$ 18.10M
$ 18.10M$ 18.10M

--
----

$ 139.24M
$ 139.24M$ 139.24M

65.00M
65.00M 65.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Cofinex je $ 18.10M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CNX je 65.00M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 139.24M.

Historie cen v USD pro Cofinex (CNX)

Během dnešního dne byla změna ceny Cofinex na USD  $ +0.02353696.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cofinex na USD  $ +0.3019555855.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cofinex na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cofinex na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02353696+9.23%
30 dní$ +0.3019555855+108.43%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Cofinex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cofinex (CNX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cofinex (CNX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cofinex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cofinex!

CNX na místní měny

Tokenomika pro Cofinex (CNX)

Pochopení tokenomiky Cofinex (CNX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CNX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cofinex (CNX)

Jakou hodnotu má dnes Cofinex (CNX)?
Aktuální cena CNX v USD je 0.27848 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CNX v USD?
Aktuální cena CNX v USD je $ 0.27848. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cofinex?
Tržní kapitalizace CNX je $ 18.10M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CNX v oběhu?
Objem CNX v oběhu je 65.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CNX?
CNX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.500327 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CNX?
CNX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04504196 USD.
Jaký je objem obchodování CNX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CNX je -- USD.
Dosáhne CNX letos vyšší ceny?
CNX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCNX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cofinex (CNX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

