Dnešní aktuální cena Coded for millions je 0.00005122 USD. Sledujte aktualizace cen CODED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CODED.Dnešní aktuální cena Coded for millions je 0.00005122 USD. Sledujte aktualizace cen CODED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CODED.

Více informací o CODED

Informace o ceně CODED

Co je to CODED

Oficiální webové stránky CODED

Tokenomika pro CODED

Předpověď cen CODED

Logo Coded for millions

Coded for millions Cena (CODED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CODED na USD

--
----
-8.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Coded for millions (CODED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:27:28 (UTC+8)

Informace o ceně Coded for millions (CODED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00005117
$ 0.00005117$ 0.00005117
Nejnižší za 24 h
$ 0.00005628
$ 0.00005628$ 0.00005628
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00005117
$ 0.00005117$ 0.00005117

$ 0.00005628
$ 0.00005628$ 0.00005628

$ 0.00066969
$ 0.00066969$ 0.00066969

$ 0.00004387
$ 0.00004387$ 0.00004387

-0.78%

-8.49%

-41.87%

-41.87%

Cena Coded for millions (CODED) v reálném čase je $0.00005122. Za posledních 24 hodin se CODED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005117 do maxima $ 0.00005628, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CODED v historii je $ 0.00066969, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004387.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CODED se za poslední hodinu změnila o -0.78%, za 24 hodin o -8.49% a za posledních 7 dní o -41.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Coded for millions (CODED)

$ 51.21K
$ 51.21K$ 51.21K

--
----

$ 51.21K
$ 51.21K$ 51.21K

999.85M
999.85M 999.85M

999,848,163.503038
999,848,163.503038 999,848,163.503038

Aktuální tržní kapitalizace Coded for millions je $ 51.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CODED je 999.85M, přičemž celková zásoba je 999848163.503038. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 51.21K.

Historie cen v USD pro Coded for millions (CODED)

Během dnešního dne byla změna ceny Coded for millions na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Coded for millions na USD  $ -0.0000240831.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Coded for millions na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Coded for millions na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-8.49%
30 dní$ -0.0000240831-47.01%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Coded for millions (CODED)

This is codded to moon

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Coded for millions (CODED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Coded for millions (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Coded for millions (CODED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Coded for millions (CODED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Coded for millions.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Coded for millions!

CODED na místní měny

Tokenomika pro Coded for millions (CODED)

Pochopení tokenomiky Coded for millions (CODED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CODED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Coded for millions (CODED)

Jakou hodnotu má dnes Coded for millions (CODED)?
Aktuální cena CODED v USD je 0.00005122 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CODED v USD?
Aktuální cena CODED v USD je $ 0.00005122. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Coded for millions?
Tržní kapitalizace CODED je $ 51.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CODED v oběhu?
Objem CODED v oběhu je 999.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CODED?
CODED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00066969 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CODED?
CODED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004387 USD.
Jaký je objem obchodování CODED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CODED je -- USD.
Dosáhne CODED letos vyšší ceny?
CODED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCODED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:27:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Coded for millions (CODED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

