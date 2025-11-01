BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CODE je 0.00048955 USD. Sledujte aktualizace cen CODE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CODE.

CODE Cena (CODE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CODE na USD

$0.00048955
$0.00048955$0.00048955
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CODE (CODE)
Informace o ceně CODE (CODE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00048553
$ 0.00048553$ 0.00048553
Nejnižší za 24 h
$ 0.00050032
$ 0.00050032$ 0.00050032
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00048553
$ 0.00048553$ 0.00048553

$ 0.00050032
$ 0.00050032$ 0.00050032

$ 0.01376831
$ 0.01376831$ 0.01376831

$ 0.00046176
$ 0.00046176$ 0.00046176

--

-0.06%

-6.58%

-6.58%

Cena CODE (CODE) v reálném čase je $0.00048955. Za posledních 24 hodin se CODE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00048553 do maxima $ 0.00050032, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CODE v historii je $ 0.01376831, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00046176.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CODE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.06% a za posledních 7 dní o -6.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CODE (CODE)

$ 9.68K
$ 9.68K$ 9.68K

--
----

$ 9.68K
$ 9.68K$ 9.68K

19.78M
19.78M 19.78M

19,781,549.46533737
19,781,549.46533737 19,781,549.46533737

Aktuální tržní kapitalizace CODE je $ 9.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CODE je 19.78M, přičemž celková zásoba je 19781549.46533737. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.68K.

Historie cen v USD pro CODE (CODE)

Během dnešního dne byla změna ceny CODE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CODE na USD  $ -0.0001732447.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CODE na USD  $ -0.0003452740.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CODE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.06%
30 dní$ -0.0001732447-35.38%
60 dní$ -0.0003452740-70.52%
90 dní$ 0--

Co je CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CODE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CODE (CODE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CODE (CODE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CODE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CODE!

Tokenomika pro CODE (CODE)

Pochopení tokenomiky CODE (CODE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CODE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CODE (CODE)

Jakou hodnotu má dnes CODE (CODE)?
Aktuální cena CODE v USD je 0.00048955 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CODE v USD?
Aktuální cena CODE v USD je $ 0.00048955. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CODE?
Tržní kapitalizace CODE je $ 9.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CODE v oběhu?
Objem CODE v oběhu je 19.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CODE?
CODE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01376831 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CODE?
CODE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00046176 USD.
Jaký je objem obchodování CODE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CODE je -- USD.
Dosáhne CODE letos vyšší ceny?
CODE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCODE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CODE (CODE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

