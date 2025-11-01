BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cod3x je 0.072759 USD. Sledujte aktualizace cen CDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CDX.

Cod3x Cena (CDX)

Aktuální cena 1 CDX na USD

$0.072759
$0.072759
-3.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Cod3x (CDX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:05 (UTC+8)

Informace o ceně Cod3x (CDX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0721
$ 0.0721
Nejnižší za 24 h
$ 0.07559
$ 0.07559
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0721
$ 0.0721

$ 0.07559
$ 0.07559

$ 0.251359
$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092

+0.32%

-3.41%

+10.87%

+10.87%

Cena Cod3x (CDX) v reálném čase je $0.072759. Za posledních 24 hodin se CDX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0721 do maxima $ 0.07559, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CDX v historii je $ 0.251359, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01749092.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CDX se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o -3.41% a za posledních 7 dní o +10.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cod3x (CDX)

$ 3.57M
$ 3.57M

--
--

$ 3.57M
$ 3.57M

49.08M
49.08M

49,076,466.76556558
49,076,466.76556558

Aktuální tržní kapitalizace Cod3x je $ 3.57M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CDX je 49.08M, přičemž celková zásoba je 49076466.76556558. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.57M.

Historie cen v USD pro Cod3x (CDX)

Během dnešního dne byla změna ceny Cod3x na USD  $ -0.0025730193140766.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cod3x na USD  $ -0.0099866093.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cod3x na USD  $ -0.0208038571.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cod3x na USD  $ -0.02467937812944305.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0025730193140766-3.41%
30 dní$ -0.0099866093-13.72%
60 dní$ -0.0208038571-28.59%
90 dní$ -0.02467937812944305-25.32%

Co je Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Cod3x (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cod3x (CDX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cod3x (CDX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cod3x.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cod3x!

CDX na místní měny

Tokenomika pro Cod3x (CDX)

Pochopení tokenomiky Cod3x (CDX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CDX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cod3x (CDX)

Jakou hodnotu má dnes Cod3x (CDX)?
Aktuální cena CDX v USD je 0.072759 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CDX v USD?
Aktuální cena CDX v USD je $ 0.072759. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cod3x?
Tržní kapitalizace CDX je $ 3.57M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CDX v oběhu?
Objem CDX v oběhu je 49.08M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CDX?
CDX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.251359 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CDX?
CDX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01749092 USD.
Jaký je objem obchodování CDX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CDX je -- USD.
Dosáhne CDX letos vyšší ceny?
CDX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCDX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:48:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Cod3x (CDX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

