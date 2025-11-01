BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ChicagoCoin je 0.00383302 USD. Sledujte aktualizace cen CLT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CLT.

Logo ChicagoCoin

ChicagoCoin Cena (CLT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CLT na USD

$0.00383302
$0.00383302
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ChicagoCoin (CLT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:23 (UTC+8)

Informace o ceně ChicagoCoin (CLT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00379577
$ 0.00379577
Nejnižší za 24 h
$ 0.00384014
$ 0.00384014
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00379577
$ 0.00379577

$ 0.00384014
$ 0.00384014

$ 0.00507574
$ 0.00507574

$ 0.0021948
$ 0.0021948

+0.13%

+0.74%

-0.01%

-0.01%

Cena ChicagoCoin (CLT) v reálném čase je $0.00383302. Za posledních 24 hodin se CLT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00379577 do maxima $ 0.00384014, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CLT v historii je $ 0.00507574, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0021948.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CLT se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +0.74% a za posledních 7 dní o -0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ChicagoCoin (CLT)

$ 2.30M
$ 2.30M

--
--

$ 3.83M
$ 3.83M

600.00M
600.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ChicagoCoin je $ 2.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CLT je 600.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.83M.

Historie cen v USD pro ChicagoCoin (CLT)

Během dnešního dne byla změna ceny ChicagoCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ChicagoCoin na USD  $ -0.0004922115.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ChicagoCoin na USD  $ +0.0017927858.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ChicagoCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.74%
30 dní$ -0.0004922115-12.84%
60 dní$ +0.0017927858+46.77%
90 dní$ 0--

Co je ChicagoCoin (CLT)

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology.

Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy.

We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ChicagoCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ChicagoCoin (CLT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ChicagoCoin (CLT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ChicagoCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ChicagoCoin!

CLT na místní měny

Tokenomika pro ChicagoCoin (CLT)

Pochopení tokenomiky ChicagoCoin (CLT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CLT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ChicagoCoin (CLT)

Jakou hodnotu má dnes ChicagoCoin (CLT)?
Aktuální cena CLT v USD je 0.00383302 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CLT v USD?
Aktuální cena CLT v USD je $ 0.00383302. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ChicagoCoin?
Tržní kapitalizace CLT je $ 2.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CLT v oběhu?
Objem CLT v oběhu je 600.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CLT?
CLT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00507574 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CLT?
CLT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0021948 USD.
Jaký je objem obchodování CLT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CLT je -- USD.
Dosáhne CLT letos vyšší ceny?
CLT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCLT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:23 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

