BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Charged Particles je 0.00114904 USD. Sledujte aktualizace cen IONX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IONX.Dnešní aktuální cena Charged Particles je 0.00114904 USD. Sledujte aktualizace cen IONX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IONX.

Více informací o IONX

Informace o ceně IONX

Co je to IONX

Oficiální webové stránky IONX

Tokenomika pro IONX

Předpověď cen IONX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Charged Particles

Charged Particles Cena (IONX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IONX na USD

$0.00114904
$0.00114904$0.00114904
+5.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Charged Particles (IONX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:51 (UTC+8)

Informace o ceně Charged Particles (IONX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00106331
$ 0.00106331$ 0.00106331
Nejnižší za 24 h
$ 0.00120498
$ 0.00120498$ 0.00120498
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00106331
$ 0.00106331$ 0.00106331

$ 0.00120498
$ 0.00120498$ 0.00120498

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 0
$ 0$ 0

+1.93%

+5.78%

+12.25%

+12.25%

Cena Charged Particles (IONX) v reálném čase je $0.00114904. Za posledních 24 hodin se IONX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00106331 do maxima $ 0.00120498, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IONX v historii je $ 2.75, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IONX se za poslední hodinu změnila o +1.93%, za 24 hodin o +5.78% a za posledních 7 dní o +12.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Charged Particles (IONX)

$ 90.05K
$ 90.05K$ 90.05K

--
----

$ 112.73K
$ 112.73K$ 112.73K

79.88M
79.88M 79.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Charged Particles je $ 90.05K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IONX je 79.88M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 112.73K.

Historie cen v USD pro Charged Particles (IONX)

Během dnešního dne byla změna ceny Charged Particles na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Charged Particles na USD  $ -0.0001888605.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Charged Particles na USD  $ -0.0003207015.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Charged Particles na USD  $ -0.0001216402686749342.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.78%
30 dní$ -0.0001888605-16.43%
60 dní$ -0.0003207015-27.91%
90 dní$ -0.0001216402686749342-9.57%

Co je Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Charged Particles (IONX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Charged Particles (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Charged Particles (IONX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Charged Particles (IONX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Charged Particles.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Charged Particles!

IONX na místní měny

Tokenomika pro Charged Particles (IONX)

Pochopení tokenomiky Charged Particles (IONX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IONX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Charged Particles (IONX)

Jakou hodnotu má dnes Charged Particles (IONX)?
Aktuální cena IONX v USD je 0.00114904 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IONX v USD?
Aktuální cena IONX v USD je $ 0.00114904. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Charged Particles?
Tržní kapitalizace IONX je $ 90.05K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IONX v oběhu?
Objem IONX v oběhu je 79.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IONX?
IONX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.75 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IONX?
IONX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IONX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IONX je -- USD.
Dosáhne IONX letos vyšší ceny?
IONX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIONX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Charged Particles (IONX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.07
$109,970.07$109,970.07

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.12
$3,875.12$3,875.12

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02449
$0.02449$0.02449

-23.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.12
$3,875.12$3,875.12

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.07
$109,970.07$109,970.07

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5057
$2.5057$2.5057

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.11
$1,088.11$1,088.11

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09900
$0.09900$0.09900

+98.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02555
$0.02555$0.02555

+27.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00008500
$0.00008500$0.00008500

+304.37%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00341
$0.00341$0.00341

+184.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051601
$0.0051601$0.0051601

+163.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.275
$20.275$20.275

+57.61%