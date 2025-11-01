BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ChadFi je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CHADFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHADFI.Dnešní aktuální cena ChadFi je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CHADFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHADFI.

Více informací o CHADFI

Informace o ceně CHADFI

Co je to CHADFI

Bílá kniha pro CHADFI

Oficiální webové stránky CHADFI

Tokenomika pro CHADFI

Předpověď cen CHADFI

Logo ChadFi

ChadFi Cena (CHADFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CHADFI na USD

$0.00065642
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ChadFi (CHADFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:15 (UTC+8)

Informace o ceně ChadFi (CHADFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00174818
$ 0
--

-0.41%

-16.21%

-16.21%

Cena ChadFi (CHADFI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CHADFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHADFI v historii je $ 0.00174818, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHADFI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.41% a za posledních 7 dní o -16.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ChadFi (CHADFI)

$ 656.42K
--
$ 656.42K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace ChadFi je $ 656.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHADFI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 656.42K.

Historie cen v USD pro ChadFi (CHADFI)

Během dnešního dne byla změna ceny ChadFi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ChadFi na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ChadFi na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ChadFi na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.41%
30 dní$ 0-38.06%
60 dní$ 0-44.18%
90 dní$ 0--

Co je ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ChadFi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ChadFi (CHADFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ChadFi (CHADFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ChadFi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ChadFi!

CHADFI na místní měny

Tokenomika pro ChadFi (CHADFI)

Pochopení tokenomiky ChadFi (CHADFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHADFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ChadFi (CHADFI)

Jakou hodnotu má dnes ChadFi (CHADFI)?
Aktuální cena CHADFI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHADFI v USD?
Aktuální cena CHADFI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ChadFi?
Tržní kapitalizace CHADFI je $ 656.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHADFI v oběhu?
Objem CHADFI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHADFI?
CHADFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00174818 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHADFI?
CHADFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CHADFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHADFI je -- USD.
Dosáhne CHADFI letos vyšší ceny?
CHADFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHADFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ChadFi (CHADFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

