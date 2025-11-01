BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Centric Swap je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CNS.Dnešní aktuální cena Centric Swap je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CNS.

Více informací o CNS

Informace o ceně CNS

Co je to CNS

Oficiální webové stránky CNS

Tokenomika pro CNS

Předpověď cen CNS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Centric Swap

Centric Swap Cena (CNS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CNS na USD

--
----
+6.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Centric Swap (CNS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:05 (UTC+8)

Informace o ceně Centric Swap (CNS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01873632
$ 0.01873632$ 0.01873632

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+10.30%

+3.61%

+3.61%

Cena Centric Swap (CNS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CNS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CNS v historii je $ 0.01873632, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CNS se za poslední hodinu změnila o +0.91%, za 24 hodin o +10.30% a za posledních 7 dní o +3.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Centric Swap (CNS)

$ 37.71K
$ 37.71K$ 37.71K

--
----

$ 37.71K
$ 37.71K$ 37.71K

369.59B
369.59B 369.59B

369,592,121,791.1336
369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Aktuální tržní kapitalizace Centric Swap je $ 37.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CNS je 369.59B, přičemž celková zásoba je 369592121791.1336. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.71K.

Historie cen v USD pro Centric Swap (CNS)

Během dnešního dne byla změna ceny Centric Swap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Centric Swap na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Centric Swap na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Centric Swap na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.30%
30 dní$ 0-13.98%
60 dní$ 0-51.50%
90 dní$ 0--

Co je Centric Swap (CNS)

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Centric Swap (CNS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Centric Swap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Centric Swap (CNS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Centric Swap (CNS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Centric Swap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Centric Swap!

CNS na místní měny

Tokenomika pro Centric Swap (CNS)

Pochopení tokenomiky Centric Swap (CNS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CNS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Centric Swap (CNS)

Jakou hodnotu má dnes Centric Swap (CNS)?
Aktuální cena CNS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CNS v USD?
Aktuální cena CNS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Centric Swap?
Tržní kapitalizace CNS je $ 37.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CNS v oběhu?
Objem CNS v oběhu je 369.59B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CNS?
CNS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01873632 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CNS?
CNS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CNS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CNS je -- USD.
Dosáhne CNS letos vyšší ceny?
CNS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCNS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Centric Swap (CNS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.95
$110,026.95$110,026.95

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02422
$0.02422$0.02422

-24.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.95
$110,026.95$110,026.95

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-1.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09500
$0.09500$0.09500

+90.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01943
$0.01943$0.01943

-2.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08350
$0.08350$0.08350

+735.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00594
$0.00594$0.00594

+395.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053836
$0.0053836$0.0053836

+174.39%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000323
$0.000323$0.000323

+61.50%