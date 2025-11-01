BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CATS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CATS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CATS.

Více informací o CATS

Informace o ceně CATS

Co je to CATS

Oficiální webové stránky CATS

Tokenomika pro CATS

Předpověď cen CATS

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny CATS (CATS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:47 (UTC+8)

Informace o ceně CATS (CATS) (USD)

Cena CATS (CATS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CATS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CATS v historii je $ 0.00018159, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CATS se za poslední hodinu změnila o +1.06%, za 24 hodin o -1.71% a za posledních 7 dní o -22.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 433.99K
$ 433.99K$ 433.99K

--
----

$ 433.99K
$ 433.99K$ 433.99K

600.00B
600.00B 600.00B

600,000,000,000.0
600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CATS je $ 433.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CATS je 600.00B, přičemž celková zásoba je 600000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 433.99K.

Historie cen v USD pro CATS (CATS)

Co je CATS (CATS)

CATS is an innovative Telegram and TON Consumer application that rewards Telegram users with unique $CATS tokens based on criteria such as account age, Telegram Premium Subscription Status, and activity level. The more active and engaged a user is, the more $CATS tokens they can earn. Additionally, users can invite friends to join the app and earn bonus tokens, collect CATS digital products, and post CAT Videos, creating a fun and interactive way to engage with the Telegram community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CATS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CATS (CATS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CATS (CATS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CATS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CATS!

CATS na místní měny

Tokenomika pro CATS (CATS)

Pochopení tokenomiky CATS (CATS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CATS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CATS (CATS)

Jakou hodnotu má dnes CATS (CATS)?
Aktuální cena CATS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CATS v USD?
Aktuální cena CATS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CATS?
Tržní kapitalizace CATS je $ 433.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CATS v oběhu?
Objem CATS v oběhu je 600.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CATS?
CATS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00018159 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CATS?
CATS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CATS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CATS je -- USD.
Dosáhne CATS letos vyšší ceny?
CATS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCATS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CATS (CATS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

