Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena CastDex je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CASTDEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CASTDEX.

Více informací o CASTDEX

Informace o ceně CASTDEX

Co je to CASTDEX

Oficiální webové stránky CASTDEX

Tokenomika pro CASTDEX

Předpověď cen CASTDEX

Logo CastDex

CastDex Cena (CASTDEX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CASTDEX na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CastDex (CASTDEX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:31 (UTC+8)

Informace o ceně CastDex (CASTDEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena CastDex (CASTDEX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CASTDEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CASTDEX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CASTDEX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CastDex (CASTDEX)

$ 29.93K
$ 29.93K$ 29.93K

--
----

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

70.00B
70.00B 70.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace CastDex je $ 29.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CASTDEX je 70.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.76K.

Historie cen v USD pro CastDex (CASTDEX)

Během dnešního dne byla změna ceny CastDex na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CastDex na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CastDex na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CastDex na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0-3.71%
90 dní$ 0--

Co je CastDex (CASTDEX)

CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj CastDex (CASTDEX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CastDex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CastDex (CASTDEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CastDex (CASTDEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CastDex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CastDex!

CASTDEX na místní měny

Tokenomika pro CastDex (CASTDEX)

Pochopení tokenomiky CastDex (CASTDEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CASTDEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CastDex (CASTDEX)

Jakou hodnotu má dnes CastDex (CASTDEX)?
Aktuální cena CASTDEX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CASTDEX v USD?
Aktuální cena CASTDEX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CastDex?
Tržní kapitalizace CASTDEX je $ 29.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CASTDEX v oběhu?
Objem CASTDEX v oběhu je 70.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CASTDEX?
CASTDEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CASTDEX?
CASTDEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CASTDEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CASTDEX je -- USD.
Dosáhne CASTDEX letos vyšší ceny?
CASTDEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCASTDEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:31 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

