Dnešní aktuální cena Captain Ethereum je 0.00003894 USD. Sledujte aktualizace cen CAPTAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAPTAIN.

Více informací o CAPTAIN

Informace o ceně CAPTAIN

Co je to CAPTAIN

Bílá kniha pro CAPTAIN

Oficiální webové stránky CAPTAIN

Tokenomika pro CAPTAIN

Předpověď cen CAPTAIN

Captain Ethereum Cena (CAPTAIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CAPTAIN na USD

-1.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Captain Ethereum (CAPTAIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:10 (UTC+8)

Informace o ceně Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003879
$ 0.00003879$ 0.00003879
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003976
$ 0.00003976$ 0.00003976
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003879
$ 0.00003879$ 0.00003879

$ 0.00003976
$ 0.00003976$ 0.00003976

$ 0.00024758
$ 0.00024758$ 0.00024758

$ 0.00003879
$ 0.00003879$ 0.00003879

-0.05%

-1.87%

-15.95%

-15.95%

Cena Captain Ethereum (CAPTAIN) v reálném čase je $0.00003894. Za posledních 24 hodin se CAPTAIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003879 do maxima $ 0.00003976, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAPTAIN v historii je $ 0.00024758, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003879.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAPTAIN se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -1.87% a za posledních 7 dní o -15.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Captain Ethereum (CAPTAIN)

$ 38.94K
$ 38.94K$ 38.94K

$ 38.94K
$ 38.94K$ 38.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Captain Ethereum je $ 38.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAPTAIN je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.94K.

Historie cen v USD pro Captain Ethereum (CAPTAIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Captain Ethereum na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Captain Ethereum na USD  $ -0.0000109487.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Captain Ethereum na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Captain Ethereum na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.87%
30 dní$ -0.0000109487-28.11%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Captain Ethereum (CAPTAIN)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Captain Ethereum (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Captain Ethereum (CAPTAIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Captain Ethereum (CAPTAIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Captain Ethereum.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Captain Ethereum!

CAPTAIN na místní měny

Tokenomika pro Captain Ethereum (CAPTAIN)

Pochopení tokenomiky Captain Ethereum (CAPTAIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAPTAIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Captain Ethereum (CAPTAIN)

Jakou hodnotu má dnes Captain Ethereum (CAPTAIN)?
Aktuální cena CAPTAIN v USD je 0.00003894 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAPTAIN v USD?
Aktuální cena CAPTAIN v USD je $ 0.00003894. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Captain Ethereum?
Tržní kapitalizace CAPTAIN je $ 38.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAPTAIN v oběhu?
Objem CAPTAIN v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAPTAIN?
CAPTAIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024758 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAPTAIN?
CAPTAIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003879 USD.
Jaký je objem obchodování CAPTAIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAPTAIN je -- USD.
Dosáhne CAPTAIN letos vyšší ceny?
CAPTAIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAPTAIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:10 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

