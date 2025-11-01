BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Caesar je 0.01002585 USD. Sledujte aktualizace cen CAESAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAESAR.

Více informací o CAESAR

Informace o ceně CAESAR

Co je to CAESAR

Oficiální webové stránky CAESAR

Tokenomika pro CAESAR

Předpověď cen CAESAR

Logo Caesar

Caesar Cena (CAESAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CAESAR na USD

$0.01003077
$0.01003077
-1.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Caesar (CAESAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:06 (UTC+8)

Informace o ceně Caesar (CAESAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00983692
$ 0.00983692
Nejnižší za 24 h
$ 0.01042854
$ 0.01042854
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00983692
$ 0.00983692

$ 0.01042854
$ 0.01042854

$ 0.02986281
$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573

+1.20%

-2.01%

-9.86%

-9.86%

Cena Caesar (CAESAR) v reálném čase je $0.01002585. Za posledních 24 hodin se CAESAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00983692 do maxima $ 0.01042854, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAESAR v historii je $ 0.02986281, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00704573.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAESAR se za poslední hodinu změnila o +1.20%, za 24 hodin o -2.01% a za posledních 7 dní o -9.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Caesar (CAESAR)

$ 10.03M
$ 10.03M

--
--

$ 10.03M
$ 10.03M

1000.00M
1000.00M

999,999,911.3761286
999,999,911.3761286

Aktuální tržní kapitalizace Caesar je $ 10.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAESAR je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999911.3761286. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.03M.

Historie cen v USD pro Caesar (CAESAR)

Během dnešního dne byla změna ceny Caesar na USD  $ -0.00020588221831068.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Caesar na USD  $ -0.0020732896.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Caesar na USD  $ -0.0039611642.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Caesar na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00020588221831068-2.01%
30 dní$ -0.0020732896-20.67%
60 dní$ -0.0039611642-39.50%
90 dní$ 0--

Co je Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Caesar (CAESAR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Caesar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Caesar (CAESAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Caesar (CAESAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Caesar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Caesar!

CAESAR na místní měny

Tokenomika pro Caesar (CAESAR)

Pochopení tokenomiky Caesar (CAESAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAESAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Caesar (CAESAR)

Jakou hodnotu má dnes Caesar (CAESAR)?
Aktuální cena CAESAR v USD je 0.01002585 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAESAR v USD?
Aktuální cena CAESAR v USD je $ 0.01002585. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Caesar?
Tržní kapitalizace CAESAR je $ 10.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAESAR v oběhu?
Objem CAESAR v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAESAR?
CAESAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02986281 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAESAR?
CAESAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00704573 USD.
Jaký je objem obchodování CAESAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAESAR je -- USD.
Dosáhne CAESAR letos vyšší ceny?
CAESAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAESAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Caesar (CAESAR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,189.02

$3,871.63

$0.02348

$186.30

$1.0004

$3,871.63

$110,189.02

$186.30

$2.5075

$1,085.89

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.16800

$1.16800

$0.0041

$0.000299

$0.0033408

$19.884

