Dnešní aktuální cena CacheDrop je 0.00002847 USD. Sledujte aktualizace cen CACHE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CACHE.

Více informací o CACHE

Informace o ceně CACHE

Co je to CACHE

Bílá kniha pro CACHE

Oficiální webové stránky CACHE

Tokenomika pro CACHE

Předpověď cen CACHE

Logo CacheDrop

CacheDrop Cena (CACHE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CACHE na USD

--
----
-0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CacheDrop (CACHE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:34:35 (UTC+8)

Informace o ceně CacheDrop (CACHE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002841
$ 0.00002841$ 0.00002841
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002841
$ 0.00002841$ 0.00002841

$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

$ 0.00014666
$ 0.00014666$ 0.00014666

$ 0.00002743
$ 0.00002743$ 0.00002743

+0.17%

-0.24%

-8.36%

-8.36%

Cena CacheDrop (CACHE) v reálném čase je $0.00002847. Za posledních 24 hodin se CACHE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002841 do maxima $ 0.00002929, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CACHE v historii je $ 0.00014666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002743.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CACHE se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -0.24% a za posledních 7 dní o -8.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CacheDrop (CACHE)

$ 28.44K
$ 28.44K$ 28.44K

--
----

$ 28.44K
$ 28.44K$ 28.44K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,289.0938786
999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Aktuální tržní kapitalizace CacheDrop je $ 28.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CACHE je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999880289.0938786. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.44K.

Historie cen v USD pro CacheDrop (CACHE)

Během dnešního dne byla změna ceny CacheDrop na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CacheDrop na USD  $ -0.0000059155.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CacheDrop na USD  $ -0.0000124292.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CacheDrop na USD  $ -0.00003352680845398303.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.24%
30 dní$ -0.0000059155-20.77%
60 dní$ -0.0000124292-43.65%
90 dní$ -0.00003352680845398303-54.07%

Co je CacheDrop (CACHE)

Cache Labs helps projects strengthen their communities by turning physical locations into reward zones and incentivizing real-life engagement.

You can offer digital tokens, NFTs, exclusive access, discounts, or any custom reward that fits your community's needs and goals.

Use our app to create a CacheDrop reward zone and define the parameters and conditions for reward claiming. It's quick and easy to get started.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CacheDrop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CacheDrop (CACHE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CacheDrop (CACHE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CacheDrop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CacheDrop!

CACHE na místní měny

Tokenomika pro CacheDrop (CACHE)

Pochopení tokenomiky CacheDrop (CACHE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CACHE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CacheDrop (CACHE)

Jakou hodnotu má dnes CacheDrop (CACHE)?
Aktuální cena CACHE v USD je 0.00002847 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CACHE v USD?
Aktuální cena CACHE v USD je $ 0.00002847. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CacheDrop?
Tržní kapitalizace CACHE je $ 28.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CACHE v oběhu?
Objem CACHE v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CACHE?
CACHE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CACHE?
CACHE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002743 USD.
Jaký je objem obchodování CACHE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CACHE je -- USD.
Dosáhne CACHE letos vyšší ceny?
CACHE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCACHE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CacheDrop (CACHE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

