Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena Bware je 0.0824 USD. Sledujte aktualizace cen INFRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INFRA.

Více informací o INFRA

Informace o ceně INFRA

Co je to INFRA

Bílá kniha pro INFRA

Oficiální webové stránky INFRA

Tokenomika pro INFRA

Předpověď cen INFRA

Logo Bware

Bware Cena (INFRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 INFRA na USD

$0.082652
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Bware (INFRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:51:53 (UTC+8)

Informace o ceně Bware (INFRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.081267
Nejnižší za 24 h
$ 0.083829
Nejvyšší za 24 h

$ 0.081267
$ 0.083829
$ 2.45
$ 0.079411
+0.00%

-1.48%

-5.71%

-5.71%

Cena Bware (INFRA) v reálném čase je $0.0824. Za posledních 24 hodin se INFRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.081267 do maxima $ 0.083829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INFRA v historii je $ 2.45, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.079411.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INFRA se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o -1.48% a za posledních 7 dní o -5.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bware (INFRA)

$ 412.54K
--
$ 8.24M
5.01M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Bware je $ 412.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INFRA je 5.01M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.24M.

Historie cen v USD pro Bware (INFRA)

Během dnešního dne byla změna ceny Bware na USD  $ -0.00124100029567628.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bware na USD  $ -0.0117740700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bware na USD  $ -0.0186974746.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bware na USD  $ -0.03487558829855586.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00124100029567628-1.48%
30 dní$ -0.0117740700-14.28%
60 dní$ -0.0186974746-22.69%
90 dní$ -0.03487558829855586-29.73%

Co je Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Bware (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bware (INFRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bware (INFRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bware.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bware!

INFRA na místní měny

Tokenomika pro Bware (INFRA)

Pochopení tokenomiky Bware (INFRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INFRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bware (INFRA)

Jakou hodnotu má dnes Bware (INFRA)?
Aktuální cena INFRA v USD je 0.0824 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INFRA v USD?
Aktuální cena INFRA v USD je $ 0.0824. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bware?
Tržní kapitalizace INFRA je $ 412.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INFRA v oběhu?
Objem INFRA v oběhu je 5.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INFRA?
INFRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.45 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INFRA?
INFRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.079411 USD.
Jaký je objem obchodování INFRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INFRA je -- USD.
Dosáhne INFRA letos vyšší ceny?
INFRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINFRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Bware (INFRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

