Bware Cena (INFRA)
+0.00%
-1.48%
-5.71%
-5.71%
Cena Bware (INFRA) v reálném čase je $0.0824. Za posledních 24 hodin se INFRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.081267 do maxima $ 0.083829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INFRA v historii je $ 2.45, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.079411.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INFRA se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o -1.48% a za posledních 7 dní o -5.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Bware je $ 412.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INFRA je 5.01M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.24M.
Během dnešního dne byla změna ceny Bware na USD $ -0.00124100029567628.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bware na USD $ -0.0117740700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bware na USD $ -0.0186974746.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bware na USD $ -0.03487558829855586.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00124100029567628
|-1.48%
|30 dní
|$ -0.0117740700
|-14.28%
|60 dní
|$ -0.0186974746
|-22.69%
|90 dní
|$ -0.03487558829855586
|-29.73%
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.
What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.
History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.
What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.
What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
Pochopení tokenomiky Bware (INFRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INFRA hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
