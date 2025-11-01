BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BVM je 0.01156457 USD. Sledujte aktualizace cen BVM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BVM.

Více informací o BVM

Informace o ceně BVM

Co je to BVM

Oficiální webové stránky BVM

Tokenomika pro BVM

Předpověď cen BVM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BVM

BVM Cena (BVM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BVM na USD

-7.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BVM (BVM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:51:46 (UTC+8)

Informace o ceně BVM (BVM) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-2.17%

-7.07%

-10.36%

-10.36%

Cena BVM (BVM) v reálném čase je $0.01156457. Za posledních 24 hodin se BVM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01155552 do maxima $ 0.01321716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BVM v historii je $ 6.94, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0089956.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BVM se za poslední hodinu změnila o -2.17%, za 24 hodin o -7.07% a za posledních 7 dní o -10.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BVM (BVM)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace BVM je $ 287.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BVM je 24.82M, přičemž celková zásoba je 99741589.87. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.15M.

Historie cen v USD pro BVM (BVM)

Během dnešního dne byla změna ceny BVM na USD  $ -0.00088114018856738.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BVM na USD  $ -0.0022666626.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BVM na USD  $ -0.0015717488.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BVM na USD  $ -0.006162507938735642.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00088114018856738-7.07%
30 dní$ -0.0022666626-19.60%
60 dní$ -0.0015717488-13.59%
90 dní$ -0.006162507938735642-34.76%

Co je BVM (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BVM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BVM (BVM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BVM (BVM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BVM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BVM!

BVM na místní měny

Tokenomika pro BVM (BVM)

Pochopení tokenomiky BVM (BVM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BVM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BVM (BVM)

Jakou hodnotu má dnes BVM (BVM)?
Aktuální cena BVM v USD je 0.01156457 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BVM v USD?
Aktuální cena BVM v USD je $ 0.01156457. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BVM?
Tržní kapitalizace BVM je $ 287.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BVM v oběhu?
Objem BVM v oběhu je 24.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BVM?
BVM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.94 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BVM?
BVM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0089956 USD.
Jaký je objem obchodování BVM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BVM je -- USD.
Dosáhne BVM letos vyšší ceny?
BVM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBVM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:51:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BVM (BVM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

