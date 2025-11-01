BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bush Ripper je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $RIPPER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $RIPPER.

Více informací o $RIPPER

Informace o ceně $RIPPER

Co je to $RIPPER

Oficiální webové stránky $RIPPER

Tokenomika pro $RIPPER

Předpověď cen $RIPPER

Logo Bush Ripper

Bush Ripper Cena ($RIPPER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $RIPPER na USD

--
----
+11.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Bush Ripper ($RIPPER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:34:15 (UTC+8)

Informace o ceně Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000129
$ 0.00000129$ 0.00000129

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+11.51%

-34.56%

-34.56%

Cena Bush Ripper ($RIPPER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $RIPPER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $RIPPER v historii je $ 0.00000129, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $RIPPER se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o +11.51% a za posledních 7 dní o -34.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bush Ripper ($RIPPER)

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

--
----

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Bush Ripper je $ 42.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $RIPPER je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.57K.

Historie cen v USD pro Bush Ripper ($RIPPER)

Během dnešního dne byla změna ceny Bush Ripper na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bush Ripper na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bush Ripper na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bush Ripper na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+11.51%
30 dní$ 0-38.86%
60 dní$ 0-20.42%
90 dní$ 0--

Co je Bush Ripper ($RIPPER)

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.

The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.

We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.

In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Bush Ripper ($RIPPER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bush Ripper (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bush Ripper ($RIPPER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bush Ripper ($RIPPER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bush Ripper.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bush Ripper!

$RIPPER na místní měny

Tokenomika pro Bush Ripper ($RIPPER)

Pochopení tokenomiky Bush Ripper ($RIPPER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $RIPPER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bush Ripper ($RIPPER)

Jakou hodnotu má dnes Bush Ripper ($RIPPER)?
Aktuální cena $RIPPER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $RIPPER v USD?
Aktuální cena $RIPPER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bush Ripper?
Tržní kapitalizace $RIPPER je $ 42.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $RIPPER v oběhu?
Objem $RIPPER v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $RIPPER?
$RIPPER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000129 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $RIPPER?
$RIPPER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování $RIPPER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $RIPPER je -- USD.
Dosáhne $RIPPER letos vyšší ceny?
$RIPPER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$RIPPER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:34:15 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

