BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Built on Nothing je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BON.Dnešní aktuální cena Built on Nothing je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BON.

Více informací o BON

Informace o ceně BON

Co je to BON

Oficiální webové stránky BON

Tokenomika pro BON

Předpověď cen BON

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Built on Nothing

Built on Nothing Cena (BON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BON na USD

$0.00017475
$0.00017475$0.00017475
-4.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Built on Nothing (BON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:23 (UTC+8)

Informace o ceně Built on Nothing (BON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-4.83%

+5.54%

+5.54%

Cena Built on Nothing (BON) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BON obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BON v historii je $ 0.0019941, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BON se za poslední hodinu změnila o -0.79%, za 24 hodin o -4.83% a za posledních 7 dní o +5.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Built on Nothing (BON)

$ 147.20K
$ 147.20K$ 147.20K

--
----

$ 174.61K
$ 174.61K$ 174.61K

842.43M
842.43M 842.43M

999,320,481.906046
999,320,481.906046 999,320,481.906046

Aktuální tržní kapitalizace Built on Nothing je $ 147.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BON je 842.43M, přičemž celková zásoba je 999320481.906046. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 174.61K.

Historie cen v USD pro Built on Nothing (BON)

Během dnešního dne byla změna ceny Built on Nothing na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Built on Nothing na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Built on Nothing na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Built on Nothing na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.83%
30 dní$ 0-42.12%
60 dní$ 0-51.66%
90 dní$ 0--

Co je Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Built on Nothing (BON)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Built on Nothing (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Built on Nothing (BON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Built on Nothing (BON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Built on Nothing.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Built on Nothing!

BON na místní měny

Tokenomika pro Built on Nothing (BON)

Pochopení tokenomiky Built on Nothing (BON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Built on Nothing (BON)

Jakou hodnotu má dnes Built on Nothing (BON)?
Aktuální cena BON v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BON v USD?
Aktuální cena BON v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Built on Nothing?
Tržní kapitalizace BON je $ 147.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BON v oběhu?
Objem BON v oběhu je 842.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BON?
BON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0019941 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BON?
BON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BON je -- USD.
Dosáhne BON letos vyšší ceny?
BON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Built on Nothing (BON)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.17
$109,970.17$109,970.17

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.11
$3,873.11$3,873.11

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02455
$0.02455$0.02455

-23.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.11
$3,873.11$3,873.11

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.17
$109,970.17$109,970.17

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.57
$185.57$185.57

-1.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.43
$1,088.43$1,088.43

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09538
$0.09538$0.09538

+90.76%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02556
$0.02556$0.02556

+27.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00008009
$0.00008009$0.00008009

+281.01%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00342
$0.00342$0.00342

+185.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052872
$0.0052872$0.0052872

+169.48%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.346
$20.346$20.346

+58.16%