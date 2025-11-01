BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bubblebid je 0.00053225 USD. Sledujte aktualizace cen BBB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BBB.Dnešní aktuální cena Bubblebid je 0.00053225 USD. Sledujte aktualizace cen BBB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BBB.

Bubblebid Cena (BBB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BBB na USD

$0.00053225
$0.00053225$0.00053225
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bubblebid (BBB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:31 (UTC+8)

Informace o ceně Bubblebid (BBB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00052665
$ 0.00052665$ 0.00052665
Nejnižší za 24 h
$ 0.00053863
$ 0.00053863$ 0.00053863
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00052665
$ 0.00052665$ 0.00052665

$ 0.00053863
$ 0.00053863$ 0.00053863

$ 0.01369516
$ 0.01369516$ 0.01369516

$ 0.0004284
$ 0.0004284$ 0.0004284

--

-0.14%

-3.79%

-3.79%

Cena Bubblebid (BBB) v reálném čase je $0.00053225. Za posledních 24 hodin se BBB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00052665 do maxima $ 0.00053863, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BBB v historii je $ 0.01369516, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0004284.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BBB se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.14% a za posledních 7 dní o -3.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bubblebid (BBB)

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Bubblebid je $ 11.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BBB je 21.00M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.18K.

Historie cen v USD pro Bubblebid (BBB)

Během dnešního dne byla změna ceny Bubblebid na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bubblebid na USD  $ -0.0001772783.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bubblebid na USD  $ +0.0000538837.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bubblebid na USD  $ -0.0000911589079016769.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.14%
30 dní$ -0.0001772783-33.30%
60 dní$ +0.0000538837+10.12%
90 dní$ -0.0000911589079016769-14.62%

Co je Bubblebid (BBB)

Discover and explore the leading AI agents and tokens in the decentralized ecosystem. Track performance, market metrics, and emerging trends through interactive visualizations.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bubblebid (BBB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bubblebid (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bubblebid (BBB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bubblebid (BBB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bubblebid.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bubblebid!

BBB na místní měny

Tokenomika pro Bubblebid (BBB)

Pochopení tokenomiky Bubblebid (BBB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BBB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bubblebid (BBB)

Jakou hodnotu má dnes Bubblebid (BBB)?
Aktuální cena BBB v USD je 0.00053225 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BBB v USD?
Aktuální cena BBB v USD je $ 0.00053225. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bubblebid?
Tržní kapitalizace BBB je $ 11.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BBB v oběhu?
Objem BBB v oběhu je 21.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BBB?
BBB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01369516 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BBB?
BBB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0004284 USD.
Jaký je objem obchodování BBB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BBB je -- USD.
Dosáhne BBB letos vyšší ceny?
BBB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBBB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bubblebid (BBB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout.

