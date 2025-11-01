BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BRO on BASE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRO.

Více informací o BRO

Informace o ceně BRO

Co je to BRO

Oficiální webové stránky BRO

Tokenomika pro BRO

Předpověď cen BRO

Logo BRO on BASE

BRO on BASE Cena (BRO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRO na USD

+0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny BRO on BASE (BRO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:02 (UTC+8)

Informace o ceně BRO on BASE (BRO) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.61%

-16.08%

-16.08%

Cena BRO on BASE (BRO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BRO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.61% a za posledních 7 dní o -16.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BRO on BASE (BRO)

Aktuální tržní kapitalizace BRO on BASE je $ 14.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRO je 900.07M, přičemž celková zásoba je 984032153.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.39K.

Historie cen v USD pro BRO on BASE (BRO)

Během dnešního dne byla změna ceny BRO on BASE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BRO on BASE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BRO on BASE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BRO on BASE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.61%
30 dní$ 0-38.37%
60 dní$ 0-20.01%
90 dní$ 0--

Co je BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BRO on BASE (BRO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BRO on BASE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BRO on BASE (BRO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BRO on BASE (BRO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BRO on BASE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BRO on BASE!

BRO na místní měny

Tokenomika pro BRO on BASE (BRO)

Pochopení tokenomiky BRO on BASE (BRO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BRO on BASE (BRO)

Jakou hodnotu má dnes BRO on BASE (BRO)?
Aktuální cena BRO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRO v USD?
Aktuální cena BRO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BRO on BASE?
Tržní kapitalizace BRO je $ 14.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRO v oběhu?
Objem BRO v oběhu je 900.07M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRO?
BRO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRO?
BRO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BRO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRO je -- USD.
Dosáhne BRO letos vyšší ceny?
BRO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BRO on BASE (BRO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

