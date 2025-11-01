BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Brewski je 0.00001779 USD. Sledujte aktualizace cen BREWSKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BREWSKI.

Více informací o BREWSKI

Informace o ceně BREWSKI

Co je to BREWSKI

Oficiální webové stránky BREWSKI

Tokenomika pro BREWSKI

Předpověď cen BREWSKI

Logo Brewski

Brewski Cena (BREWSKI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BREWSKI na USD

-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Brewski (BREWSKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:41 (UTC+8)

Informace o ceně Brewski (BREWSKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.69%

-0.34%

-9.36%

-9.36%

Cena Brewski (BREWSKI) v reálném čase je $0.00001779. Za posledních 24 hodin se BREWSKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001761 do maxima $ 0.00001823, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BREWSKI v historii je $ 0.00277218, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001722.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BREWSKI se za poslední hodinu změnila o +0.69%, za 24 hodin o -0.34% a za posledních 7 dní o -9.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Brewski (BREWSKI)

Aktuální tržní kapitalizace Brewski je $ 17.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BREWSKI je 998.85M, přičemž celková zásoba je 998851496.025015. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.77K.

Historie cen v USD pro Brewski (BREWSKI)

Během dnešního dne byla změna ceny Brewski na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Brewski na USD  $ -0.0000062207.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Brewski na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Brewski na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.34%
30 dní$ -0.0000062207-34.96%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Brewski (BREWSKI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Brewski (BREWSKI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Brewski (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Brewski (BREWSKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Brewski (BREWSKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Brewski.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Brewski!

BREWSKI na místní měny

Tokenomika pro Brewski (BREWSKI)

Pochopení tokenomiky Brewski (BREWSKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BREWSKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Brewski (BREWSKI)

Jakou hodnotu má dnes Brewski (BREWSKI)?
Aktuální cena BREWSKI v USD je 0.00001779 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BREWSKI v USD?
Aktuální cena BREWSKI v USD je $ 0.00001779. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Brewski?
Tržní kapitalizace BREWSKI je $ 17.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BREWSKI v oběhu?
Objem BREWSKI v oběhu je 998.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BREWSKI?
BREWSKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00277218 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BREWSKI?
BREWSKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001722 USD.
Jaký je objem obchodování BREWSKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BREWSKI je -- USD.
Dosáhne BREWSKI letos vyšší ceny?
BREWSKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBREWSKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Brewski (BREWSKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

