Dnešní aktuální cena Breaking Bread je 0.000031 USD. Sledujte aktualizace cen BRBR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRBR.Dnešní aktuální cena Breaking Bread je 0.000031 USD. Sledujte aktualizace cen BRBR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRBR.

Více informací o BRBR

Informace o ceně BRBR

Co je to BRBR

Oficiální webové stránky BRBR

Tokenomika pro BRBR

Předpověď cen BRBR

Breaking Bread Cena (BRBR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRBR na USD

--
----
-28.60%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Breaking Bread (BRBR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:24:55 (UTC+8)

Informace o ceně Breaking Bread (BRBR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003023
$ 0.00003023$ 0.00003023
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004393
$ 0.00004393$ 0.00004393
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003023
$ 0.00003023$ 0.00003023

$ 0.00004393
$ 0.00004393$ 0.00004393

$ 0.00035676
$ 0.00035676$ 0.00035676

$ 0.00003023
$ 0.00003023$ 0.00003023

-0.21%

-28.68%

-58.57%

-58.57%

Cena Breaking Bread (BRBR) v reálném čase je $0.000031. Za posledních 24 hodin se BRBR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003023 do maxima $ 0.00004393, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRBR v historii je $ 0.00035676, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003023.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRBR se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -28.68% a za posledních 7 dní o -58.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Breaking Bread (BRBR)

$ 31.24K
$ 31.24K$ 31.24K

--
----

$ 31.24K
$ 31.24K$ 31.24K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114448
999,953,274.114448 999,953,274.114448

Aktuální tržní kapitalizace Breaking Bread je $ 31.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRBR je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999953274.114448. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.24K.

Historie cen v USD pro Breaking Bread (BRBR)

Během dnešního dne byla změna ceny Breaking Bread na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Breaking Bread na USD  $ -0.0000254965.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Breaking Bread na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Breaking Bread na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-28.68%
30 dní$ -0.0000254965-82.24%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Breaking Bread (BRBR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Breaking Bread (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Breaking Bread (BRBR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Breaking Bread (BRBR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Breaking Bread.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Breaking Bread!

BRBR na místní měny

Tokenomika pro Breaking Bread (BRBR)

Pochopení tokenomiky Breaking Bread (BRBR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRBR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Breaking Bread (BRBR)

Jakou hodnotu má dnes Breaking Bread (BRBR)?
Aktuální cena BRBR v USD je 0.000031 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRBR v USD?
Aktuální cena BRBR v USD je $ 0.000031. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Breaking Bread?
Tržní kapitalizace BRBR je $ 31.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRBR v oběhu?
Objem BRBR v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRBR?
BRBR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00035676 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRBR?
BRBR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003023 USD.
Jaký je objem obchodování BRBR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRBR je -- USD.
Dosáhne BRBR letos vyšší ceny?
BRBR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRBR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Breaking Bread (BRBR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

